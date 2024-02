X Factor 2023: luci e ombre del successo. I concorrenti si raccontano

Stare sotto i riflettori è indubbiamente un'esperienza adrenalinica e iper stimolante, ma non necessariamente idilliaca.

A confermare che la quantità di stress accumulata calcando a lungo termine una ribalta mediatica che diventa sempre più dirompente sono i protagonisti dell'edizione 2023 di X Factor, attraverso una serie di testimonianze raccolte da Serenis, centro medico online per il benessere mentale ed official partner del programma.

X Factor: il peso del successo

Ai concorrenti vengono poste domande come “Quanto peso hanno il successo e l'esplosione mediatica in termini di benessere psicologico? Come è possibile mantenere salda la propria identità di fronte alle critiche?”

Le loro risposte, trasmesse dagli schermi di X Factor nel corso di due masterclass e durante l'appuntamento quotidiano di X Factor Daily, aprono le porte ad approfondimenti dibattuti insieme ad alcuni specialisti psicoterapeuti, che li aiutano ad esplorare la stretta relazione tra successo, notorietà e salute mentale:

“Assertività e conformismo. Le relazioni con gli altri e la gestione dei conflitti con i propri pari, senza perdere di vista la propria identità", questo è – per fare un esempio - il titolo della prima masterclass incentrata sul concetto di ribellione e conflitto interiore.

L'ansia da palcoscenico

A dare il via alle risposte è stata Asia, che si è concentrata sul tema dell’ansia da palcoscenico: “La mia ansia scompare nel momento in cui metto piede sul palcoscenico, perché è come se le mie due personalità si annullassero a vicenda. L’Asia di tutti i giorni ha l’ansia anche di andare a prendersi un caffè, ma nel momento in cui metto piede sul palco si annulla tutto completamente e diventa l’Asia da palcoscenico. Una volta sul palco mi scordo completamente di tutto quello che è successo e vivo il momento.”

"Sogno o son desto"

Il solito Dandy parla invece di sogni: “Dopo il primo Live sto iniziando veramente a percepire che questo sogno sta diventando realtà e di quanto sia grande questa esperienza. Quotidianamente è normale tendere a minimizzare ciò che succede, ma d’altra parte vedere tutte queste persone dietro che lavorano per noi e con noi, aiuta a rendersi conto che effettivamente è tutto reale. È reale anche vedersi il giorno dopo l’esibizione e chiedersi “ma io ho vissuto questa esperienza o è stato un sogno?”

Il rispetto degli spazi altrui

Anche gli Stunt Pilots hanno raccontato i loro primi giorni trascorsi nel Loft X Factor, sottolineando l’importanza di trovare un equilibrio e rispettare gli spazi gli uni degli altri: “Ci sono tante cose a cui ci stiamo abituando, dei nuovi concorrenti sono entrati mentre altri sono usciti. Questo ogni volta riassesta tutte le dinamiche del Loft ma dura due o tre giorni e poi siamo tutti subito molto rapidi a ritrovare un equilibrio.

Non è scontato essere circondati da persone così stimolanti in un ambiente del genere. All’interno del Loft cerchiamo sempre di rispettare l’universo dell’altro, anche se a volte magari cadiamo in certe discussioni e dinamiche che sono normali, però comunque in ogni caso l’importante è cercare di rispettare sempre lo spazio dell’altro.”

Salute mentale, non più un tabù

L'intento del progetto è fare in modo che la salute mentale non venga percepita come un tabù, piuttosto come un aspetto importante di se stessi di cui è necessario prendersi cura; a partire dai Live Show, il progetto prevede che un concorrente ogni volta diverso – fino ai finalisti - racconti le proprie emozioni e il percorso che sta intraprendendo attraverso un videodiario visibile sulla piattaforma TikTok di X Factor e sul profilo IG di Serenis.

“I videodiari e le masterclass ci stanno aiutando a far conoscere più in profondità i concorrenti di questa edizione - commenta Martina Migliore, psicoterapeuta e Direttrice Formazione e Sviluppo di Serenis - e la loro condivisione di pensieri e delle loro emozioni li rende più vicini al pubblico del programma, facendo emergere lati del loro carattere che, sul palcoscenico o durante la performance, emergono meno. Visto il largo seguito di giovani con gli stessi sogni, speranze e paure, è molto importante che questi ragazzi appaiano umani e reali.”