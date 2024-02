Abbandona il calcio per donare il fegato alla madre malata: rinuncia alla carriera ma le salva la vita

L'ultima possibilità: "Mi ha dato la vita io l'ho estesa a lei"

La scelta coraggiosa del calciatore croatonon poteva non fare il giro del mondo in un baleno. Nel fiore dell’età, e con tutta la vita davanti, a soli 23 anni. La sua non è stata una scelta forzata, dovuta ad esempio ad un infortunio grave sul terreno di gioco come spesso capita a chi fa questo mestiere. La sua decisione invece è stata intimamente voluta, e se ha detto addio alla sua carriera è stato solo per una. Dimostrando che la vita della propria madre viene prima di qualunque cosa. Prima della passione per il pallone, prima del successo, prima di ogni carriera.L’attaccante del Cibalia Vinkovci non ci ha pensato due volte quando si è trattato di scegliere tra il suo futuro nel mondo calcistico e lamalata. Per tanto, troppo tempo l’aveva vista lottare contro. Ora non c’era più tempo da perdere: si trattava di trovare un donatore compatibile , e al più presto. Lo stomaco della donna si stava oramai riempiendo di acqua, e questo voleva dire che le rimaneva poco tempo, secondo i medici che l’avevano in cura. Questione di qualche giorno appena. Il calciatore della seconda divisione croata era l’unico compatibile. A quel punto Peric-Komsic si è tolto la tuta, ha riposto maglietta e calzoncini da calciatore nella sua valigia e ha preso l’aereo, salendo sul primo volo con destinazione Istanbul. Lì ha trovato sua mamma Ljiljiana che l’aspettava per abbracciarlo,“Non c’erano altre opzioni,. Ho avuto ben chiara qual era. Tutto il resto non aveva più nessuna importanza, tutto il resto veniva dopo”. Il calciatore croato sapeva bene che quell’intervento poteva costargli la carriera, ma questo era del tutto irrilevante. E così è finito sotto i ferri ealla signora Ljiljiana. La notizia ha fatto in un baleno il giro del mondo, ma Peric-Komsic, a chi lo chiama eroe umilmente risponde: "Dopo aver lottato duramente per 13 anni,. Io ho solo fatto quello che chiunque al posto mio avrebbe fatto".Sono passati quattro mesi e più dall’intervento.e la signora Ljiljiana è migliorata molto da allora. Giorno dopo giorno ce l’ha messa tutta, e con una straordinaria forza di volontà, animata dall’amore di suo figlio, si sta piano piano riprendendo. Dopo 13 anni di lotta contro la malattia, ha ricominciato una nuova vita. La loro è una storia a lieto fine: anche Robert Peric-Komsic si è ripreso, è pronto a tirare fuori dalla valigia quella maglia e quei calzoncini che aveva riposto quel giorno, e a, anche se non a livello agonistico. E a chi si complimenta per aver fatto qualcosa di straordinario, con l’umiltà dei grandi risponde: “È stata mia madre a darmi la vita. Io l’ho solo estesa a lei”.