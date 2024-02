Adcock, arbitro in Premier, si dichiara gay e dice ai colleghi: "Non abbiate timori a rivelarvi"

“Sono orgoglioso di essere un uomonel calcio”. L`arbitroè una figura molto familiare nel calcio inglese: ha diretto oltrein carriera partendo daie arrivando fino. In un`intervista esclusiva all`della, in concomitanza con il National Coming Out Day, Adcock ha spiegato perché questo è il momento giusto per aprirsi sulla sua sessualità. Innamorato sin da bambino del calcio e con unin Football League, era probabilmente inevitabile che scegliesse questa strada. “Quando ho iniziato è stato come `Wow, questo è il viaggio che farò`”, ha detto alla Bbc, “Tutta la mia vita è ruotata intorno allo sport. Quindi entrare nell’arbitraggio è stato seguire le orme di mio padre”, Adcock,, ha inizialmente affiancato all'arbitraggio il suo ruolo didi educazione fisica. Poi, nel 2016, è stato nominato nel Select Group 2 dell’Efl, diventando arbitro a tempo pieno designabile per le partite del campionato di Football League, oltre che `` inLeague: praticamente, quello che aveva sempre sognato. “Gli arbitri non sono robot. Non siamo i cattivi del calcio”, spiega Adcock. Ragazzo tra gli anni Ottanta e Novanta, Adcock è statoad ascoltare i soliti: chi ama lo sportPrima di fare coming out - aveva 27 anni - le sue esperienze sono state positive. “Mentre passavo dal part time al tempo pieno”, ha detto, “. Ora tutti i miei colleghied è solo la norma. E, a essere onesti, c’è stato interesse da parte dei colleghi che dicevano: ‘Sono orgoglioso di te James, che sei in grado di essere apertamente gay nello sport’, perché loroche sono ancora in atto”. “Mi supportano in pieno”, ha aggiunto, “enei miei confronti parlano perché pensavano che fossi etero, ora che hanno scoperto che. Non ho bisogno di indossare una T-shirt che dica: `Sono James Adcock e sono gay`. Non mi è stato oggetto die non posso raccontare episodi in cui ho dovuto combatterlo o superarlo”. Adcock è l'arbitro dia parlare pubblicamente della sua sessualità nel calcio inglese, dopo, uscito allo scoperto nel 2017: adesso sta cercando di sostenere altri che eventualmente si trovino in una situazione simile. “Molti arbitri pensano diperché influenzerà la loro”, ha detto, “Ma non si viene giudicati per la propria sessualità: e se hai abbastanza, avrai tutto il sostegno di ogni collega e non ti influenzerà. Dichiararsi o meno omosessuali, è una scelta che attiene alla persona, non all'arbitro”.