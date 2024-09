Motociclismo paralimpico: al via l’ultima tappa della stagione all’Autodromo del Mugello

Non solo Paralimpiadi! Oltre al celebre palcoscenico di Parigi, anche l’Autodromo del Mugello sarà il teatro di una sfida che si protrarrà fino all’ultimo colpo. In ballo non ci sono medaglie, ma i titoli di campione italiano ed europeo nelle classi 600cc e 1000cc.

L’ultima tappa dei campionati European Handy Bridgestone Cup e OCTO Cup, inseriti all’interno del programma del CIV, il Campionato Italiano Velocità di motociclismo, sarà una splendida occasione non solo per l’assegnazione dei trofei, ma anche per ricordare quanto lo sport possa essere un importante vettore di inclusione sociale.

I campionati, organizzati dall’associazione Di. Di. Diversamente Disabili, sono la conclusione di un percorso ben più ampio attuato dalla Onlus che, dal 2013, punta a riavvicinare al mondo del motociclismo persone con disabilità le quali, per svariate motivazioni, non hanno mai avuto l’opportunità di farlo. I ben 40 piloti, provenienti da Belgio, Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Austria, Germania e Italia si sfideranno lungo le 15 curve di uno dei tracciati più belli del mondo, immerso nella cornice verde del territorio mugellano.

Parola d’ordine: integrazione

Ma l’attività e lo spirito dell’associazione, da quest’anno, non si limitano - si fa per dire - solo all’attività di pista. Di. Di., infatti, ha voluto dare un ulteriore segno all’insegna dell’integrazione, siglando un accordo con Locanda dei Girasoli. Il servizio di ristorazione, originario di Roma, organizza catering come vettore di inclusione sociale, offrendo lavoro a giovani con sindrome di Down, sindrome di Williams e altre disabilità cognitive.

Il tutto sarà reso possibile anche grazie all’associazione Ant8 Supporters Andrea Antonelli, dedicata al pilota prematuramente scomparso nella tappa moscovita del campionato mondiale Supersport nel 2013. Il connubio darà vita ad un menù che saprà soddisfare tutte le esigenze delle decine di sportivi e sportive che prenderanno il via dalle rispettive griglie di partenza nel corso del weekend.

Gli appuntamenti del weekend

Non solo pista, ma anche incontri e sensibilizzazione. Oltre alle imperdibili qualifiche che si terranno nel pomeriggio di venerdì e nella mattina del sabato, così come gara 1 e gara 2 che si divideranno tra sabato e domenica, nel paddock Di.Di. ha organizzato un incontro tra promoter dei campionati, piloti e partner al fine di fare il punto sui primi 10 anni di attività del campionato di motociclismo paralimpico. Un cerchio che si chiude, dato che la prima gara si è tenuta proprio all’Autodromo del Mugello, ma che di anno in anno è destinato a riaprirsi con sempre più vigore, all’insegna dello sport e dell’inclusività.