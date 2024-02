Da gioco di bambino a incubo da professionista: "Da grande impari ad ascoltarti, a gestirti"

A 16 anni ho approcciato alle prime interviste nella Prima Squadra del Brescia. Sei in piazza, alla presentazione della squadra, e qualcosa devi dire. Sei il più piccolo, ed è la prima volta che parli davanti a tanta gente. Lì si è palesato il mio incubo: il microfono. Il microfono è bastardo perché, mentre parli, non senti direttamente la tua voce, ma la ascolti dalle casse. Tremendo".

L'episodio durante Empoli-Cagliari e la battaglia per rompere il silenzio

"Accetto il giudizio esterno su quello che dico, ma su come lo dico non mi tocca e non mi deve toccare – continua il 28enne toscano, vittima, lo scorso anno, di un'aggressione ingiustificata durante un match di Serie B da parte dell'attaccante dell'Empoli Patrick Cutrone, che durante la partita con Cagliari, dalla panchina, lo aveva insultato proprio per le balbuzie. Dopo le polemiche e le scuse, la questione si era sgonfiata. Mentre la battaglia di Cragno va avanti con coraggio ma soprattutto con al voglia di diventare un punto di riferimento per chi, come lui, ne soffre e per tanto tempo è stato condizionato dal giudizio degli altri. Perché sbagliare, avere difficoltà, è umano: "Meglio trovare le parole giuste che non trovarle. Questo non significa evitare di migliorare, ma se nel percorso inciampo, pazienza. Sono questo: parlo, balbetto, vado in diretta tv e faccio le interviste balbettando", prosegue il portiere. A cui spesso "Capita che, una volta rientrato negli spogliatoi, trovi qualche messaggio su Instagram: 'Ciao, ti ho visto, ma come fai? Io soffro del tuo stesso problema e mi vergogno nell’approcciare alle persone'. Ne patiscono, come me, oppure sono i genitori di quei ragazzi che hanno la mia stessa caratteristica. Mi dicono 'grazie' perché mi vedono sereno e prendono coraggio".

"Sono Alessio Cragno. Balbetto. Pazienza".

è riuscito a diventare un esempio. "

Quando mi vedete balbettare in tv, pensate: 'Ma se ce la fa lui, perché non posso farcela io?'. Sono un padre – spiega – e l’istinto è quello di proteggere i figli sempre e comunque. Tutelarli, evitargli i disagi. I miei mi hanno lasciato libero di fare quello che volevo, accompagnandomi e supportandomi nel farlo. Non è che se ci metti due secondi in più a pronunciare una frase, allora devi limitare la tua vita. Il rischio è quello. Frenarsi nelle situazioni per paura di essere giudicati è la fine. Io ho sempre fatto quello che volevo".

E i risultati si vedono: come un portiere che para il rigore decisivo per la vittoria, il giovane è riuscito a parare la palla dei giudizi, e lo fa a viso aperto: "Sono Alessio Cragno. Balbetto. Pazienza".

