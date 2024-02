"Bandire i Paesi omotransfobici dalle Olimpiadi": la nuova missione del campione britannico Tom Daley

Quest'estate, durante i Giochi di Tokyo, ilaveva incantato il mondo intero non soltanto per le sue prodezze atletiche, che lo hanno portato tra l'altro a, ma anche per l'inusuale modo di aspettare il proprio turno di gara:(ve lo avevamo raccontato qui ). A distanza di qualche mese il campione inglese si è posto una nuova 'missione'. Fare in modo cheDaley, che, è sposato con il produttore cinematografico Dustin Lance Black e ha un figlio, Robbie, di 3 anni. Dopo la finale olimpica deldalla piattaforma, in cui in coppia con il compagno di squadra aveva conquistato il gradino più alto del podio, aveva dichiarato: "Mi sentoe anche un campione olimpico" (potete leggere l'approfondimento qui). Tra l'altro la sua prima medaglia d'oro sua prima medaglia olimpica era arrivata, e interrompendo una striscia di imbattibilità che risaliva a Sidney 2000., il giorno successivo, Tom aveva vinto la medaglia di bronzo,. Un affronto, perdi 60 Minutes, che non avevano esitato a, riferendosi invece al connazionale come a "un ragazzo normale". "In queste ultime Olimpiadi c'erano, il che è un grande passo avanti. Eppure ci sono ancora, Paesi a cui è stato permesso di competere ai Giochi Olimpici", ha dichiarato il tuffatore durante il discorso d’accettazione dello"Ovunque tu sia nato, dovresti essere in grado di non vivere con un simile stress quotidiano. E per quei 10 Paesi in cui non puoi essere te stesso, penso cheai Giochi Olimpici e sicuramente". Tom si è dato quindi l'obiettivo di fare in modo che i Paesi omotransfobici siano banditi dai Giochi già a partire da Parigi 2024: "Questa sarà ora la mia missione,". L'appello è ovviamente rivolto al Cio, affinché non autorizzi la partecipazione di questi Stati alle Olimpiadi, che dovrebbero essere un evento dove celebrare la pace e fratellanza dei popoli. Daley si è poi detto fortunato a vivere in un Paese che ha abbandonato da tempo l’omotransfobia di Stato. A un anno dai, il campione britannico ha, che "ha. Penso che non dovrebbe essere consentito ad un Paese che criminalizza i diritti umani fondamentali ospitare un simile evento sportivo".