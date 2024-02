Barcolana, Wendy Schmidt è la prima donna vincitrice della storica regata di Trieste

La classifica della regata

Per lanella storia della, unavince la regata., velista americana, con la suaha vinto la 54esima edizione della Barcolana presented by Generali, disputata a Trieste domenica 9 ottobre con al via 1.614 barche e in una perfetta giornata di sole, con vento di Bora e raffiche fino a 25 nodi.Wendy Schmidt si è aggiudicata anche il Trofeo Generali “”, assegnato alla prima donna classificata leader di un equipaggio misto, ed è la. “, in 15 anni di sailing questo è il mio momento più eccitante, assolutamente pazzesco e c'è così tanta energia a Trieste, il luogo giusto per andare a vela ” commenta Wendy Schmidt. Sul tema della leadership femminile , la velista americana ha commentato: “Ci sono tante eccellenti, appassionate, intelligenti e talentuose veliste:. Incoraggio le persone a navigare ad amare la vela perché siamo tutti legati all’oceano: che lo si sappia o no, facciamo parte tutti del suo futuro”.Wendy Susan Schmidt (all'anagrafe Boyle), 67 anni originaria del New Jersey, è una, sposata con, ex Ceo di Google, conosciuto a Berkley, ai tempi dell'università. E’ presidente della, che si occupa di progetti di sostenibilità ambientale e che vanta un patrimonio di 1 miliardo di dollari.Deep Blue ha tagliato il traguardo in 57’47”, battendo con 59 secondi di vantaggio, la barca italiana dei fratelli triestiniche ha rotto una vela nella fase iniziale della regata. Ilè andato a Portopiccolo Prosecco Doc con al timone, con un’ora, un minuto e 43 secondi; quarto Way of life con un'ora, un minuto e 57 secondi. “È un sogno che si avvera - commenta il presidente della, Mitja Gialuz - il Trofeo Barcolana partito da Barcola, una società di umili origini, adesso approderà al New York Yacht Club (lo stesso che per 132 anni ha detenuto la Coppa America, ndr). È stata davveroa Trieste, in terra e in mare: la Barcolana, come spesso accade, ha sorpreso tutti e ci ha regalato una settimana splendida e una giornata da incorniciare”.La regata più affollata del mondo ha preso il via alle 10,30 del 9 ottobre con ilsparato dalla nave scuola della Marina Militare,, davanti al Castello di Miramare e si è snodata lungo un quadrilatero di 13 miglia nautiche. Quest'anno sono stateda competizione ai piccoli natanti, e per i triestini e i turisti. Non è stato battuto il record di partecipazioni della 50esima edizione, a cui si iscrissero oltre 2.600 barche. Da segnalare l'equipaggio tutto al femminile della barca Coop, governata dalla skipper