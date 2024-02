Chi è Da'vian Kimbrough, il più giovane atleta professionista degli Usa

Welcome to the first team, Da'vian 💪 pic.twitter.com/iAePxtpeSO — Republic FC (@SacRepublicFC) August 8, 2023

"E' un talento straordinario"

Da'vian Kimbrough , 13 anni, cinque mesi e 14 giorni, è diventato il più giovane atleta professionista nella storia deglistatunitensi. La scorsa settimana ha, infatti, firmato il contratto con la squadra di calcio, team che milita nel campionato di secondo livello, gerarchicamente al di sotto della Major League Soccer."Il viaggio di Da'vian con il Republic FC è appena iniziato.che si è impegnato nel raggiungere il sogno di diventare un giocatore d'élite" dichiara il presidente e direttore generale della Repubblica di Sacramento,. "Ha messo in mostra il meglio di sé in tutte le competizioni e per questo si è meritato di competere con i giocatori più grandi in termini di età" aggiunge

E ancora: "Siamo onorati che la famiglia Kimbrough e Da'vian abbiano scelto Republic FC per sostenere il suo percorso professionale e non vediamo l'ora di fare i prossimi passi insieme".

Kimbrough, la carriera del giovane atleta

L'atleta ha cominciato a far parte dell'accademia di Sacramento nel 2021 all'età di 11 anni, segnando 27 gol in 31 partite in una squadra composta da giocatori di un anno più grandi di lui.

Ma non si è fermato qui. Nella sua stagione di debutto nel settore giovanile infatti, ha svolto un ruolo chiave nell'under 13, con la squadra che ha raggiunto il record nazionale di 30 vittorie e una sola sconfitta.

Con l'under 14 poi l'anno successivo, il giovane ha aiutato il team a vincere la MLS Next, il campionato giovanile della Major League Soccer, con 61 gol in 81 presenze in due stagioni.

Concentrazione, dedizione e forza di volontà: l'identikit di Da'vian

E non poteva mancare il commento dell'allenatore di Sacramento, Mark Briggs: "Da'vian ha mostrato un'enorme concentrazione, un'impegno e una forte dedizione, ma anche una grande forza di volontà nell'intraprendere questa strada impegnativa".

Poi ha aggiunto: "Negli ultimi due anni, ha dimostrato il suo enorme potenziale e il nostro obiettivo è continuare a sostenerlo e aiutarlo a crescere come giocatore e come persona".

Il team ha annunciato che il 13enne sarà aggiunto alla prima squadra e sarà immediatamente idoneo per le partite del campionato USL.

Ciò significa che Kimbrough potrebbe fare il suo debutto sabato 12 agosto contro la Birmingham Legion.

La storia della società calcistica Republic Fc

Ilè una società calcistica professionistica statunitense con base a Sacramento, in California. La squadra disputa le proprie partite casalinghe presso il Papa Murphy's Park, impianto da 11 569 posti a sedere. Milita nella USL Championship, seconda divisione del calcio americano. Tutto è cominciato ilquando la USL Pro (l'attuale USL Championship, allora terza divisione del calcio statunitense) annunciò la fondazione di una nuova franchigia nella città di Sacramento, la quale avrebbe partecipato al campionato a partire dalla stagione 2014. Nel 2014 il Sacramento Republic ha disputatodella propria storia pareggiando 1-1 sul campo del L.A. Galaxy II. Sul campo, la formazione concluse la stagione regolare al secondo posto complessivo con 55 punti, frutto di 17 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Da allora il Sacramento Republic si è sempre mantenuto ai vertici della USL, qualificandosi per la post-season ogni anno. Però non è più riuscito ad andare oltre i quarti di finale dei playoff, compreso quando nel 2016 il club chiuse la stagione al primo posto della Western Conference.In virtù della grande popolarità della squadra, il club nello stesso anno preparò la propria offerta per entrare nella Major League Soccer,statunitense di calcio, ufficializzandola poi a gennaio 2017. Nel 2019 il miliardario americano Ron Burkle fu annunciato come investitore primario del club per l'ingresso in MLS, soddisfacendo così i requisiti finanziari richiesti dalla lega. Tuttavia, nel 2021, il capo investitore decise di non proseguire con l'acquisizione dei diritti di franchigia MLS, ponendo come motivazione ledovute all'andamento della pandemia nonché l'aumento dei costi previsti per la costruzione del nuovo stadio.Il processo del Sacramento Republic in MLS è così attualmente in una fase di pausa indefinita.