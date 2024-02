Debbie Hewitt, prima donna a capo della Federazione inglese di calcio in 157 anni di storia

sta per diventare presidentesa della. Il prossimo gennaio diventerà infatti la prima donna ad assumere questo incarico nei suoi. Hewitt, che è stata premiata con un MBE (Member of the Order of the British Empire) nel 2011 per i servizi al business e al settore pubblico, ha detto di essere "ed eccitata dall'opportunità di giocare la mia parte nel plasmare il futuro di qualcosa che significa così tanto per tanti". A dare la notizia è la stessa FA con un tweet: "Siamo lieti di annunciare che il nostro consiglio ha nominato Debbie Hewitt come nostro nuovo presidente da gennaio 2022, previa ratifica da parte del nostro consiglio". Il, infatti, ha designato all'unanimità Hewitt dopo che questa è stata selezionata da una giuria di sette membri che ne ha elogiato la "eccezionale, in un'ampia gamma di settori aziendali". La conferma della sua nomina dovrebbe arrivare il mese prossimo. Hewitt succederà a, che si è dimesso dopo aver fatto pronunciato offese razziali davanti ad una commissione parlamentare. Nel frattempo, fino alla fine del 2021, a dirigere la federazione calcistica ci penserà Peter McCormick. La nuova presidentessa è chiamata a dirigere l'organo di governo del calcio inglese in uno deidella sua storia. La FA ha infatti previsto perdite finanziarie causate del Covid-19 che raggiungeranno ientro il 2024 e ha. Le conseguenze del fallimento della Super League europea hanno anche causato interruzioni in tutto il moviento e il governo sta conducendo una revisione della governance del calcio in Inghilterra, che potrebbe portare all'introduzione di un regolatore indipendente. Per questo Debbie Hewitt, che ha alle spalle un'importante esperienza nel mondo degli affari, è stataed è l'attuale, è subito apparsa la persona giusta al momento giusto. Inoltre ha trascorso 6 anni nel consiglio di amministrazione di The Restaurant Group plc, che possiede Wagamama e Frankie and Benny's. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Guardian, Hewitt, in merito alla crisi, ha dichiarato: "Come hanno dimostrato gli eventi degli ultimi mesi, questo è un momento significativo per il calcio inglese, con un chiaro scopo per tutte le parti interessate didel sistema a tutti i livelli".