Francesca Lollobrigida sul podio con il piccolo Tommaso: la prima medaglia da mamma

Una Francesca Lollobrigida in grande spolvero ha conquistato la medaglia di bronzo nella mass start dei Campionati europei di Heerenveen. Nelle quattro edizioni della rassegna continentale sulle singole distanze finora disputate, la trentaduenne di Frascati si è messa al collo… pic.twitter.com/cO5c8noWgj — FISG (@fisg_it) January 7, 2024

La settima medaglia europea di Francesca Lollobrigida

"Ogni allenamento è una riscoperta"

I precedenti delle mamma vincenti

Prima medaglia da mamma per. La 32enne azzurra, nella stagione di ritorno dopo la pausa per la maternità , ha ottenuto ilagli Europei di pattinaggio di velocità a Heerenven (Paesi Bassi), nella 'sua' mass start . È la sua settima medaglia europea in carriera, la prima davanti agli occhi del, sette mesi, portato con sé in braccio durante la cerimonia di premiazione.La plurimedagliata olimpica a Pechino (e campionessa mondiale di pattinaggio a rotelle) aveva deciso di rimettersi i pattini subito dopo la nascita del primogenito e così, dopo una manciata di mesi di giri attorno all'ovale nelle gambe, è subito arrivatanella sua specialità, la mass start. La 32enne di Frascati ha chiuso alle spalle delle più accreditate olandesi Marijke Groenewoud, scappata via prima degli ultimi giri evitando di farsi riprendere in volata, e Irene Schouten, che ha battuto l'azzurra allo sprint. Per la neomamma, però, si tratta di un piazzamento di tutto rispetto, considerando che quella medaglia le era sfuggita di pochissimo nei 3000 metri, chiusi al quinto posto, nei 1500 e nell'inseguimento a squadre, dove invece era rimasta ai piedi del podio.La campionessa è tornata ma è come se non se ne fosse mai andata. Come aveva raccontato la donna a Olympics.com qualche mese fa: ". È come se fossi una nuova Francesca sui pattini, anche se mi dicono che sono identica a quando ho lasciato. È vero, pattinavo anche con la pancia, ma non è la stessa cosa". Una questione più mentale che fisica, per l'azzurra: "Volevo subito rimettermi in carreggiata. È stata tosta, avevo lasciato con due medaglie che pesavano e già durante la gravidanza ho detto che dovevo essere forte di testa, che avrei dovuto ricominciare dal basso". La differenza tra essere vincente prima della maternità e farlo da mamma c'è, e si sente. Ma c'è un, sul ghiaccio italiano, su cui Lollobrigida ha potuto fare affidamento: "Già sapevo diche dopo i Giochi Olimpici nel 2014 ha avuto due gemelle. Anche lì avevo l'idea che la Federazione l'ha". E anche lei ha trovato pieno sostegno: dalla famiglia, a partire dal marito Matteo, e da parte della FISG che in allenamento le aveva affiancato anche una babysitter come funzione di supporto.Ma sono molte le(e a vincere) con l'arrivo del primo figlio. Partiamo della regina del tennische nel 2017 ha conquistato gli Australian Open quando era già incinta di un mesetto della splendida Alexis Olympia.Poi troviamo la canoista, che conquistò un bronzo mondiale incinta di 10 settimane e la campionessa tedesca di scherma degli anni '80 e '90, che vinse un campionato nazionale al quinto mese e tornò in pedana 43 giorni dopo la nascita del piccolo Laurin. Loro probabilmente potevano nascondere agli occhi del pubblico la dolce attesa, ma nelle varie discipline sportive abbiamo visto prestazioni di altissimo livello anche col pancione. Uno dei più celebri è senza dubbio quello della statunitense, che nel 2014 ai campionati di atletica di Sacramento in California corse gli 800 metri all'ottavo mese di gravidanza, con un tempo appena 32 secondi più alto rispetto a quello ottenuto nel 2010, senza pancia. La golfista ingleseprese parte al British Open 2016 incinta di sette mesi e nel 2013, a bordo del suo kayak (non esattamente esente da scossoni), eal nono mese conquistò la tappa di freestyle in Idaho che le permise di diventare campionessa del mondo.Certo, molte atlete con la prima gravidanza hanno scelto di ritirarsi. Lo avevano deciso anche, diventate mamme di Maya (arrivata a gennaio del 2018) e Ludovica (nata a giugno del 2017). Poi un nuovo slancio e a maggio del 2019 la coppia d'oro dei tuffi è tornata a gareggiare: prima apparizione dopo l'argento di Rio 2016 agli Assoluti di Bolzano e subito un altro, preziosissimo, argento da mostrare alle loro bimbe. Ecco, che tutto questo sia di buon auspicio anche per Francesca Lollobrigida, visto che nel 2026 ci saranno i. E vincere una medaglia d'oro in casa e da mamma sicuramente avrebbe un significato diverso.