Giochi all'insegna della parità: due gli alfieri italiani alla Cerimonia d'apertura, un uomo e una donna

. Un uomo e una donna, insieme, a tenere alti i colori della. Non era mai accaduto, nella secolare storia dei Giochi Olimpici, che ad "aprire le danze" delle competizioni, durante la Cerimonia inaugurale, ci fossero. Ma si sa, c'è sempre una prima volta. E questa è solo l'ultima di una lunga serie di prime volte legate alle. O meglio, Tokyo 2020+1. Forse però, una delle più importanti. Mancanodei Giochi, che si terranno nella capitale giapponese. Un attesa lunga un anno, da quando, a marzo 2020, il Comitato Olimpico Internazionale decise di, prevista dall'24 luglio al 9 agosto, a causa della pandemia da Covid-19. La 'prima' prima volta. E oggi l'Italia ufficializza i suoi portabandiera: due campioni,. Una scelta all'insegna della parità di genere già adottata da altri Paesi, come il Regno Unito , che dimostra l'attenzione dello sport internazionale alla questione. L'annuncio arriva direttamente dal presidente del(rieletto qualche giorno fa), che ha parlato nel primo pomeriggio davanti alla Giunta riunita al Salone d’Onore al Foro Italico. I due atleti hanno già scritto pagine importanti di sport ai Giochi olimpici e succedono ora a, che ci rappresentò a Rio de Janeiro ormai cinque anni fa., veronese classe 1989, è une corre per la Cofidis. Attualmente impegnato nel. L'esordio alle Olimpiadi risale a Londra 2012 ma il suo nome è entrato di diritto nell'albo dei campioni a Rio 2016, quando ha vinto l'. Sprinter di professione e "di razza", il suo palmares conta 79 vittorie, tra cui un campionato europeo, un campionato italiano e varie tappe al Giro, al Tour de France e alla Vuelta di Spagna. Iniziatore dell'epoca d'oro del ciclismo su pista italiano, ènel nostro Paese. Accanto a lui, a Tokyo, sfilerà, 29 anni, tiratrice emiliana tesserata per le Fiamme oro. Aisorprese tutti, facendo letteralmente centro al primo colpo:(specialità del tiro a volo, ndr). Tre volte campionessa mondiale (nel 2009, 2013 e 2017), è anche lei laad essere portabandiera. I due riceveranno il Tricolore da portare in Giappone il prossimo 23 giugno, a un mese dal via, al Quirinale, direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La scelta degli alfieri non è stata certo tra le più facili per il Coni, che aveva a disposizionetra cui selezionarli. Mai in dubbio, invece, il numero: appena il Cio ha aperto alla, il Team italiano si è subito schierato a favore. Tra le donne, le voci che si rincorrevano nei corridoi del Foro Italico e tra gli appassionati ipotizzavano la ginnasta, la saltatrice, le nuotatricie, soprattutto nelle ultime ore, la pallavolista. Anche la rosa degli uomini era variegata: tra gli altri si erano fatti i nomi di(nuoto),(tennis),(pallanuoto),(scherma),(atletica) e di(pallavolo). Ciclismo e tiro a volo, pur non avendo mai schierato i portabandiera fino ad ora, hanno però sempre dato un enorme contributo in termini di medaglie. Dal primo sono arrivatitra strada, pista e mountain bike, mentredal secondo. Jessica Rossi diventa laitaliana a rappresentare il Paese nell'evento sportivo più importante, dopo Miranda Cicognani (1952), Sara Simeoni (1984), Giovanna Trillini (1996), Valentina Vezzali (2012) e Federica Pellegrini (2016). Viviani è invece ila fare da capofila: il primo fu Pietro Bragaglia a Londra 1908, l'ultimo Antonio Rossi a Pechino 100 anni dopo.