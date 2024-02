Il Cio lancia le Olympic Virtual Series. Thomas Bach: "Un ponte tra sport fisici e virtuali per essere inclusivi"

Gli sport virtuali non saranno ancora "discipline olimpiche" di fatto, ma di sicuro il passo avanti da parte delc'è stato. Il Cioha infatti annunciato che collaborerà con cinque Federazioni Internazionali e sviluppatori di videogiochi per creare le, il primo evento con licenza olimpica ufficiale per sport virtuali fisici e non fisici. Le Series, previste dal 10 maggio al 23 giugno, serviranno a creare un palcoscenico per connettere il mondo dello sport fisico con la comunità dei giochi sportivi virtuali, offrendo l'opportunità di interagire con il Movimento Olimpico. Lae Polyphony Digital terranno una competizione di Gran Turismo, mentre l'creerà una competizione per Zwift, titolo che offre corsi virtuali per ciclismo e corsa da svolgere al chiuso. Ladarà vita a un torneo con eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 di Konami Digital Entertainment, mentreospiterà una competizione di Virtual Regatta, un gioco online di simulazione di vela e regata. Infine, parteciperà anche la, anche se non ha ancora un gioco correlato. Per i dettagli su chi potrà competere, come proporsi, quali saranno i premi e come si svolgerà il tutto bisognerà aspettare ancora un po', ma c'è già grande attenzione per questa prima edizione delle OVS. In futuro potrebbero essere coinvolti anche altri sport: la FIFA, la Federazione internazionale di pallacanestro, la Federazione internazionale di tennis e il World Taekwondo hanno "confermato il loroe il loro impegno a esplorarenelle future edizioni dell'OVS", ha detto il CIO. "L'Olympic Virtual Series è una nuova, unica esperienza digitale olimpica che mira a fardiretto con un nuovo pubblico nel campo degli sport virtuali - ha detto il Presidente del CIO Thomas Bach - La sua concezione è in linea con l'e la strategia digitale del CIO. Incoraggia lae promuove i valori Olimpici con un'attenzione particolare ai giovani". Costruendo questo, il Comitato punta a espandere le sue attività e ad avere una maggiore partecipazione di tutti i fan e appassionati, con un'occhio all'inclusività di chi non può partecipare alle competizioni fisiche.