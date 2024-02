Il Qatar non è un Paese per gay. Per i Mondiali "Nessuno in pericolo, però niente baci in pubblico"

Qatar

Qatar

Qatar

Viene sempre più difficile trovare. In particolare nel calcio, dove l'aspetto economico negli ultimi anni è diventato preponderante se non dominante. E si spiega proprio così, con il denaro, la decisione di assegnare la competizione più prestigiosa e importante del mondo del pallone, il Mondiale, a un Paese cheLa fase finale della, costringendo le squadre di club a far partire i propri calciatori a stagione in corso e le Federazioni nazionali a sospendere i campionati,Prima i processi e lericevute dagli alti dirigenti del pallone per assegnare questa competizione al Qatar, primo paese arabo della storia ad ospitare la prestigiosa kermesse, poi per lo scandalo degliaddetti alla costruzione delle strutture,che si intreccia profondamente al tema deiscoperto di recente dal calciatore australiano, uno dei primi professionisti del suo sport a fareIl coraggio che questo ragazzo ha dimostrato, dichiarandosi in un mondo dove essere omosessuali è ancora inspiegabilmente un grande tabù, gli ha portato in dote stima e affetto di tanti colleghi ma anche una grande esposizione mediatica. Un piedistallo che Josh ha utilizzato per erigersi a rappresentante dei calciatori appartenenti alla comunità Lgbtq+ per esprimere tutto il suo disappunto riguardo l'assegnazione dei Mondiali al Qatar "Ho letto che" attacca Cavallo. "E questo mi rattrista. Disputare i Mondiali è un sogno per qualunque calciatore, così come rappresentare il proprio Paese. Ma dover andare a giocare in una nazione che mette in pericolo la vita delle persone, secondo me. È più importante restare incolumi o raggiungere un traguardo professionale così importante? Io personalmente". Dichiarazioni che hanno destato grande scalpore, tanto da scomodare una risposta "istituzionale". Alle prese con le varie polemiche per i diritti umani nel Paese, il comitato organizzatore dei Mondiali2022, attraverso il suo direttore esecutivo, Nasser al Khater, ha risposto anche al calciatore: "Josh Cavallo sarebbe il benvenuto in. Ma. È l'unica indicazione da rispettare, per il resto tutti possono vivere la propria vita". Un stortura che alle orecchie del mondo occidentale non è passata sotto traccia. La percezione di quanto dichiarato da al Khater è quella di una sorta di contraddizione in termini: in QatarUn concetto che agli occhi di un cittadino occidentale risulta come un balzo indietro nel tempo. Ad alimentare la polemica, nei giorni scorsi, l'associazione britannica Kick It Out aveva accusato BeIn Sport, l'emittente tv qatariota, diper aver invitato i calciatori musulmani della Premier League a boicottare l'iniziativa dei lacci arcobaleno in quantoAl Khater, intervistato dalla Cnn e dall'Indipendent sul tema, ha provato ad aggiustare il tiro dopo il polverone mediatico creatosi per le precedenti dichiarazioni sulla situazione dei diritti umani in Qatar: "Gli omosessuali possono venire income qualsiasi altro tifoso e possono comportarsi come qualsiasi altra persona. Quel che dico, semplicemente, è che". Secondo la sharia,, ma le associazioni che si occupano di diritti umani sottolineano che non ci sono prove di condanne capitali eseguite per questo motivo.. "Sappiamo che il Mondiale è un possibile palcoscenico per proteste su questi temi, ma non siamo preoccupati" ha concluso Al Khater. Un problema che non preoccupa il comitato organizzatore della manifestazione, ma che interessa tutti gli amanti dello sport e, nello specifico, del calcio:ed ognuno dovrebbe essere libero di esprimere i propri sentimenti nel modo che ritiene più suo. Che sia un abbraccio o un bacio, la parole chiave devono essere