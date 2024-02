Insulti antisemiti ai supporters del Maccabi Haifa: tifoso "espulso" a vita dall'Union Berlin

L’Union Berlin ha messo al bando per il resto della vita il tifoso che ha pronunciatocontro i tifosi delgiovedì scorso. Dirk Zingler (), presidente del club di Berlino, ha affermato che a uno degli autori di questi atti, identificato, è stato vietato l’accesso a tutte le infrastrutture del club e alle partite per un. Inoltre, il club ha presentao una richiesta alla federcalcio tedesca (DFB) per undi ingresso agli stadi per la persona responsabile del comportamento razzista. "per la discriminazione all’Union Berlin" le parole di Zingler. Sia la polizia tedesca che la Uefa hanno aperto un’indagine dopo la denuncia dei tifosi dell’Haifa che affermano di essere statida alcuni supporters dell’Union durante la partita di Conference league di giovedì scorso. La gara si è giocata nello, costruito durante il periodo nazista per ospitare le. Durante quei Giochi, come la storia ricorda, il fuhrersi rifiutò di stringere la mano a, il campione americano di pelle scura vincitore di quattro medaglie d'oro nell'atletica leggera nei 100 e 200 metri, nella 4x100 e nel salto in lungo.