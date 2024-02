Insulti razzisti a un avversario: dopo Marconi del Pisa, anche Santini del Padova è squalificato per dieci giornate

La deterrenza della norma

Il club: "Ascoltati solo gli avversari: istruttoria monca"

Il precedente di Marconi del Pisa

Il precedente in Europa League

Ancora unadiper frasi razziste in campo. A subire il provvedimento stavolta è, attaccante del, fermato dal Tribunale federale nazionale in seguito al deferimento da parte del procuratore federale in per gli insulti razzisti pronunciati nei confronti del calciatore della Sambenedettesein occasione della partita di serie C disputatasi il 17 gennaio scorso. Una decina di giorni fa a incorrere nella dura sanzione fu, attaccante del Pisa, assolto in primo grado e condannato in appello per le frasi rivolte al giocatore del ChievoLa sanzione è stata disposta applicando l'articolo 28 comma 2 del, che prevede "la squalifica perdi gara o, nei casi più gravi, una squalifica a tempo determinato" per calciatori che adottano un "". Una sanzione così forte è stata introdotta perdalla. Ogni tesserato è consapevole delle misure alle quali va incontro con comportamenti discriminatori ed è responsabile di ciò che dice e fa in campo. Ed è al corrente che la gravità della sanzione vuole avere anche finalità di deterrenza: è previsto un lungo stop, che penalizza l'atleta sul piano professionale ed economico oltre che dal punto di vista etico e personale, proprio perché atti simili non abbiano più a verificarsi e ripetersi.Il Padova calcio in una nota emessa subito dopo il provvedimento parla di decisione "molto discutibile", in quanto "fondata su un’, essendo stati auditi in fase di indagine solo tesserati della società Sambenedettese", mentre - rileva il Padova calcio - "non è stato escusso alcun calciatore del Calcio Padova e neppure gli ufficiali di gara, i delegati di Lega Pro e i collaboratori della Procura Federale, i cui referti, peraltro, nulla hanno riportato al riguardo". Il Padova annuncia che "non appena saranno notificate le motivazioni verrà proposto". La società si dichiara "vicina al calciatore, che si è sempre distinto per un comportamento ineccepibile, anche nella lotta contro il razzismo". Di Santini sono state diffuse foto mentre tiene in amno un cartello con lo slogan "Uniti contro il razzismo".Marconi venne assolto in primo grado e condannato in appello in seguito al rinvenimento di nuove prove (ascoltati operatori di ripresa, bordocampisti e le panchine delle due squadre). Per Marconi le accuse erano più circostanziate: si riportava infatti l'esatta frase contestata: "", che il centravanti del Pisa, 32 anni, avrebbe rivolto al centrocampista del Chievo(ex Inter, ex Torino), di origini nigeriane. I fatti risalgono al 22 dicembre scorso: durante Pisa-Chievo, Obi denuncia di essersi sentito rivolgere da Marconi la frase incriminata e sia lui che la società veneta Chievo lamentano cheper riprendere il responsabile del gesto razzista, nonostante le parole fossero state "ascoltate dai più". Sotto accusa da parte dei veneti soprattutto l'arbitro Santoro, che non riportò alcunché a referto. Marconi e il Pisa Calcio hannoincriminata ed hanno annunciato ricorso al Collegio di garanzia dello sport del Coni in terzo grado.La la sanzione diera stata assunta dall'Uefa nei confronti dl calciatore dello Slavia Praga, per frasi di contenuto razzista ("scimmia") nei confronti del giocatoredel Glasgow Rangers, finlandese origininario della Sierra Leone. Anche quest'ultimo venne squalificato, per tre giornate, per avere reagito aggredendo l'avversario.