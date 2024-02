Jury Chechi: "L'Italia paese simbolo nei primi Giochi Olimpici dell'era della globalizzazione e dell'integrazione"

Jury Chechi, che Olimpiadi sono, quelle di Tokio 2020?

E’ il caso della scherma, dove l'Italia non è riuscita a incassare la rendita di posizione alla quale era abituata.

C’è posto per tutti.

Merito degli atleti di colore?

L'Italia è andata male nelle competizioni di squadra dove eravamo fortissimi e si è esaltata nelle competizioni individuali. Quasi un frutto dei tempi, dell'isolamento forzato che ha esaltato i singoli, mortificato il collettivo.

Mazzanti, tecnico della pallavolo femminile, ha visto invece molti tablet e telefonini che avrebbero distratto le atlete.

Come andò?

Allora, non esistevano i social.

A proposito di telefonini, che messaggio hai inviato a Vanessa Ferrari, argento nella ginnastica a trentuno anni?

Sono state le Olimpiadi delle star in preda a depressione . Come l'americana Simone Biles.

La staffetta "multicolore" che ha vinto la 4x100 aiuterà il Paese a fare un altro passo verso l'integrazione?

Il mondiale di calcio del 1998 vinto dalla Francia con Thuram, Desailly Zidane e altri giocatori di colore favorì l'integrazione.

Cosa?

Come se avessimo acqustato solo i suoi muscoli.

Ogni sera sei su Raidue al "Circolo degli Anelli", trasmissione di elevati ascolti. Il titolo sembra fatto su misura per Chechi: gli anelli delle Olimpiadi, gli anelli del ginnasta.

Sono state le prime Olimpiadi a stadi chiusi .

Vinse la medaglia d'allee il bronzo a quelle diquando aveva 35 anni. Saltò per infortunio i Giochi di Barcellona 1992 e quelle di SydneY 2000.è stato il ginnasta italiano (e forse il ginnasta occidentale, non appartenente all'ex blocco sovietico) più forte di tutti i tempi e dello sport coglie molto più degli aspetti tecnici.Con lui stiliamo un bilancio, svoltisi un anno dopo la data prevista.“L’impressione è che siano i primi Giochi della globalizzazione, di cui a Rio si erano avute avvisaglie. Con l'emergere di paesi nuovi, che hanno ingaggiato maestri delle discipline più tecniche e in genere individuali, in cambio di fortune e riconoscimenti. Quei paesi hanno attinto al capitale umano di giovani forze che sono state convogliate destinare allo sport“.“Alt, La scherma è nel mirino di tanti perché non ha vinto l'oro, ma ha portato a casa medaglie e sono certo che tornerà ai livelli di sempre. Tuttavia non è sbagliato parlare di ’rendita’. Tokio sdogana la possibilità di osservare che la scherma era una nicchia per tre, quattro paesi. Ora Si affacciano Hong Kong, crescono gli Usa, la Cina".“Certo, ma vorrei dire che il più grande e sorprendente frutto della globalizzazione manifestatasi in queste Olimpiadi siamo noi, l’Italia. Chi avrebbe immaginato, appena una settimana fa che avremmo vinto cento metri e staffetta veloce? La 'rendita di posizione' è sfuggita di mano agli Stati Uniti, alla Giamaica, alla Gran Bretagna, al Canada che da sempre si dividevano la torta. Ora c'è l'Italia" .“Merito di una programmazione che dura nel tempo, di tecnici che hanno lavorato intensamente per una crescita che riguarda non un solo campione, come può succedere, ma investe tutto un movimento, come conferma la staffetta, un capolavoro di squadra. Jacobs e Desalu sono italiani cresciuti in Italia come uomini e come atleti, qui sono maturati. Non sono campioni ingaggiati all'ultimo momento che, come accade in altre discipline, cambiano il volto a una squadra. Loro sono parte di un progetto che ha radici lontane“.“Lettura suggestiva, ma non credo sia questa la ragione. Il Covid ha colpito tutto il mondo, altri paesi si sono confermati forti nelle gare a squadre. Credo che siano sconfitte da addebitare al chiudersi di un ciclo. O al caso: può esserci il capitano al quale gira male e non è tranquillo, qualcuno fuori forma. Il ciclo si riaprirà, non vedo emergenza“.“Solo chi vive lo spogliatoio è in grado di dare un giudizio. Certo, i social sono entrati in maniera preponderante anche nella vita degli sportivi per i quali possono rappresentare un incitamento, una iniezione di autostima, oppure suscitare nervosismo. Anche a me è capitato di essere nervoso prima di una gara importante"."Accadde ad Atlanta, prima della prova olimpica. Ero teso, preoccupato, scelsi di non parlare, mi isolai da entourage, giornalisti e lasciai sbollire, ritrovando la tranquillità necessaria per vincere la medaglia d'oro"."Ci sono due grandissime differenze, rispetto alla condizione di oggi. La prima è che i miei interlocutori sarebbero stati giornalisti, professionisti che sai come affrontare, che conoscono le regole. Sui social invece trovi chiunque, compreso l'anonimo che per narcisismo o sentirsi importante finisce per destabilizzarti. L'altra grande differenza è se allora volevi chiuderti al mondo, potevi farlo. Oggi, chi riesce a ignorare lo smartphone?. A tenerlo spento per il tempo necessario?"."Sono contento per lei come donna, la ginnastica femminile non ha espresso grandi livelli in queste Olimpiadi"."Credo che abbia risentito della pressione ed è andata in confusione nel momento in cui era necessario essere concentrati al massimo, come nell'effettuare gli avvitamenti. E' successo anche a me di subire un black out. L'ho superato, lo sperererà anche lei"."Ho già detto che Jacobs è cresciuto in Italia e Desalu vi è pure nato. Nella seconda terza frazione della staffetta ho visto soltanto due maglie azzurre scambiarsi il testimone, non ho pensato che un atleta fosse meticcio e un altro di colore. Era soltanto la squadra italiana"."Lo sport ha valori altissimi, anche in fatto di etica- Se lo si pratica correttamente i risultati anche sul piano sociale arrivano da soli. Ma per favore non carichiamolo di incombenze che non gli spettano, non lo si usi come leva politica. Lasciamo il compito alle istituzioni. Lo sport va praticato e basta. Nella lotta era favorito un italiano di origini cubane Chamizo, E' uscito ai quarti e oggi c'è un altro cubano in finale per il terzo e quarto posto. (proprio in quel momento in tv si vede Abramo Conyedo vincere la medaglia di bronzo ndr.).Lo sport premia chi s'impegna e merita. Sai cosa invece non mi è piaciuto?""Vedere un lanciatore del peso in maglia azzurra rispondere in inglese. Non ha senso, se rappresenti l'Italia"."Si è o si diventa italiani come persone, non solo come atleti. Comunque l'Italia non è un paese razzista, a parte alcuni episodi spiacevoli e da condannare"."E' televisione nella quale si può parlare liberamente e in modo sobrio. Aspetti tecnici, non gossip. Mi piace, mi diverto"."Sono state disputate per due motivazioni: non frustrare gli atleti che vivono aspettando le Olimpiadi, fanno sacrifici immensi per arrivarci al meglio. E per ragioni economiche connesse ai diritti e agli introiti televisivi. Se la pandemia verrà superata non ci saranno ragioni per disputarle ancora senza pubblico, con le mascherine sul podio, durante l'inno. All'inizio, chiedevi qual è il più importante connotato di questi giochi. E' il fatto che siano arrivati a termine fra mille difficoltà e senza problemi sanitari. E' il segnale positivo che lo sport va avanti. Un segnale diretto a tutto il mondo".