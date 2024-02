La favola di Richardson "Richi" Viano: primo atleta di Haiti ai Giochi Olimpici invernali

È nato dove il caldo non manca quasi mai, al posto della neve ci sono gli acquazzoni tropicali e lo sci che si pratica è quello d’acqua, per turisti avventurosi. Ma oggi è a Pechino, con la responsabilità e l’onore di rappresentare un Paese che di Olimpiadi invernali aveva solo sentito vagamente parlare: Haiti. Richardson Viano ha 19 anni, è nato nel Mar dei Caraibi e tra qualche giorno sarà il primo haitiano in gara nella storia dei Giochi. Domenica 13 febbraio scenderà in pista allo Yanqing National Alpine Skiing Centre nella gara del slalom gigante a cinque cerchi, rappresentando i colori del suo Paese d'origine.

Dall'orfanotrofio di Port au Prince ai Giochi di Pechino

Una chiamata inaspettata

Nel 2018, l'allora 16enne ha capito che il suo sogno di entrare nella squadra francese era irrealizzabile e, visto che anche il suo entusiasmo per questo sport stava diminuendo, ha pensato di smettere. Tuttavia, un'opportunità inaspettata si è presentata l'anno successivo sotto forma di Jean-Pierre Roy, il presidente della Federazione di sci di Haiti.

Un 'nero' sulle nevi

Ma la favola di Richardson, Richi come lo chiamano tutti, inizia da lontano – non solo geograficamente – ed è una storia meravigliosa. Il prologo è in undove resta fino al dicembre 2005. A tre anni e mezzo, infatti, vienedai coniugi torinesi, che lo portano in Italia con loro, trasferendosi poi a Briançon, di là dal confine francese. Piccolissimo Richi scopre per la prima volta quella che chiamava, la neve, che ben presto si trasformerà da compagna di giochi a vero e proprio 'habitat'.Quando mette per la prima volta gli sci ai piedi scatta un colpo di fulmine. A sei anni giura a se stesso di diventare: non uno qualsiasi, uno bravo, tanto bravo da. Sulle Alpi francesi inizia la sua ascesa, sotto gli occhi attenti di papà Andrea e poi del pubblico, che incanta nella categoria junior. Ma Richi è anche uno sportivo con il cuore d'oro. A dieci anni, un giorno, ha detto ai suoi genitori: "Abbiamo abbastanza da mangiare.". I Viano, dopo un'attimo di sorpresa, non hanno avuto dubbi: via di nuovo verso l'orfanotrofio di Port au Prince e al ritorno il piccolo Richardson aveva. È con loro e coi genitori che condivide la gioia più grande della sua vita: gareggiare ai Giochi Olimpici sotto la bandiera di Haiti. E pensare che ha anche ipotizzato di abbandonare gli sci, non avendo possibilità di entrare a far parte della nazionale francese e non avendo – o meglio, non sapendo dell'esistenza – una federazione haitiana di riferimento. Per fortuna che ci si è messo di mezzo il destino."Èper me essere qui e rappresentare Haiti in un'Olimpiade invernale per la prima volta. Spero che questo dimostri che", ha detto Richardson Viano all'agenzia di stampa AP. Il ragazzo ha ristabilito ufficialmente i legami con il suo Paese nel 2019, quando ha ricevuto il passaporto haitiano. Ma anche in questo caso serve riavvolgere il nastro di qualche mese.Roy ha rappresentato il proprio Paese ai(primo nella storia proveniente dalla nazione caraibica), mentre l'anno prima aveva fondato la Federazione Haitiana di Sci con l'aiuto dell'. La decisione era arrivata dopo il devastante terremoto del 2010, con l'obiettivo di promuovere una visione positiva dello Stato caraibico e di motivare gli haitiani attraverso i valori dello sport. Dopo aver recuperato il numero di telefono di Viano, Roy e Montillet, che si occupano da allora di reclutare ragazzi da avviare allo sport, gli hanno chiesto se avrebbe voluto rappresentare il suo Paese natale. Lì per lì Richardson racconta di aver pensato che fosse un amico che gli stava facendo, ma dopo aver cercato Roy su internet e aver scoperto che c'era davvero una Federazione Sciistica Haitiana, lo ha richiamato e, accompagnato dai suoi genitori, è andato a incontrare l'uomo che è stato il primo haitiano a competere ai Campionati del Mondo. Nel 2019 ha ricevuto il suoe la Federazione Internazionale di Sci che ha approvato il suo passaggio di nazionalità a novembre.Ai Giochi di Pechino 2022 Richardson sarà il, uno dei primimai qualificatisi alle Olimpiadi invernali (l'altro è Benjamin Alexander, anche lui nello slalom gigante) ea gareggiare tra le nevi: "Qualche meticcio c'è stato, ma nero come Richardson nessuno", dice ridendo mamma Silvia, che sabato scorso è partita con lui alla volta di Pechino, insieme con l'allenatore italiano Greg Ribotto, con il presidente del Comitato Olimpico Hans Larsen. Da quella telefonata del 2018 in avanti per il giovane talento ci sono stati anni di allenamenti stremanti, determinazione, caparbietà, sacrifici e qualche caduta. Il primo appuntamento importante è stato a, nel 2021. E con le gare internazionali sono arrivate anche le prime, un vero e proprio salvagente per una piccola Federazione con risorse stringatissime. Orae quel ragazzone grande e grosso, con la pelle scura ma soprattutto con una volontà di ghiaccio, si trova a gareggiare tra i più forti sciatori al mondo. Il passato sull'isola, nell'orfanotrofio, è un ricordo e un vessillo che porta inciso sulla sua tuta, con i colori di Haiti.ancor prima di scendere sulle piste. Non vincerà, non importa., ma il prossimo futuro è già pieno di nuovo sogni di ragazzo da realizzare.