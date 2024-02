La lotta di Alana McLaughlin fuori e dentro il ring: "I trans fobici mi rendono solo più forte"

, e sta lavorando duramente per raggiungerlo:. Ha combattuto e vinto il suo primo incontro, contro Celine Provost, nella promozione Combate Global, ma il suo successo è passato in secondo piano, dopo tutte. Quello che ha fatto infuriare tanti bacchettoni del mondo della arti marziali miste è che Alana,che passava la vita tra spedizioni e missioni mortali. Si era unito alla forze speciali per. La verità è che Alana, e solo con forza e tenacia è riuscita a completare il suo percorso. Ora sono tanti a dire che non può competere in categorie femminili, ma la sua risposta è semplice. ". Io continuerò a lottare per tutti quelli che vedono violati i propri diritti". Dopo il tanto chiacchierato incontro, tramite il suo profilo twitter la McLaughlin ha voluto rispondere a tutti quelli che la considerano una imbrogliona, o: "Voglio ringraziare la mia avversaria, mi ha quasi messo ko varie volte, e questo lo hanno visto anche quelli che dicono che imbroglio. Forse aveva vinto anche il primo round, poi il vostro odio mi ha reso più forte". La fighter è entrata sul ring con, e sul suo profilo twitter ha sempre una parola di conforto per tutti quelli che le chiedono un supporto. Nel frattempo ilhaa causa di "opinioni molto contrastanti" ed è improbabile che vengano pubblicate prima delle Olimpiadi invernali di Pechino del prossimo febbraio. Lo ha spiegato il direttore scientifico e medico del CIO, il dottor Richard Budgett. Allo stato attuale, per il Comitato olimpico internazionale, ma al momento le singole federazioni sportive possono elaborare proprie regole. "Avremo nuove linee guida di alto livello per una normativa quadro nei prossimi mesi, al più tardi", ha dichiarato.