Le azzurre del volley posano con la Venere in attesa di difendere il titolo

Il viaggio delle azzurre del volley

Il percorso delle azzurre fino a oggi

I complimenti di Mazzanti

In posa e con la maglia raffigurante la Venere . Sono ledella pallavolo , campionesse d'Europa in carica e impegnate nel torneo continentale per la difesa del titolo. La scelta è stata fatto dal ministero del Turismo per richiamare la grande bellezza italiana con lo slogan: "" in un video realizzato nell'ambito della collaborazione tra la Federazione italiana pallavolo e il MiTur.Ildelle azzurre di Davide Mazzanti nel torneo europeo ha preso il via il 15 agosto all'Arena di Verona, location iconica e vanto nazionale, per poi proseguire a Monza, prima di arrivare a Torino e poi a Firenze, sede di ottavi e quarti di finale. I, invece, inizieranno lunedì 28 agosto, quando i campioni del mondo in carica di Ferdinando De Giorgi giocheranno la propria partita d'esordio all'Unipol Arena di Bologna contro il Belgio, per poi proseguire il percorso a Perugia e Ancona. Gli ottavi e i quarti di finale si giocheranno a Bari. Per quanto riguarda semifinali e finali maschili, sarà Roma a ospitarle. Il viaggio da nord a sud dello stivale delle due compagini è dunque partito e l'augurio e che si fermi il più lontano possibile. Non mancherà sicuramente l'apporto deigiunti al seguito e che tra pochi giorni avranno la possibilità di tifare anche per gli azzurri, in un percorso che di fatto accomuna sport, cultura e storia. Da segnalare che le, sedi degli Europei femminili e maschili, sono protagoniste sul portale Italia.it, grazie all'accordo di collaborazione tra Fipav e il ministero del Turismo. Sulla piattaforma digitale, promossa dal dicastero del turismo, inoltre sono pubblicati una serie di approfondimenti dedicati proprio a loro e sui due campionati di pallavolo.Dopo Romania e Svizzera, le azzurre, restando a punteggio pieno nella Pool B: 25-16, 25-17, 25-13 i parziali. Solo spettatrice Paola Egonu , tenuta a riposo a scopo precauzionale a causa di un lieve affaticamento muscolare avvertito durante il riscaldamento. L'Italia tornerà in campo per la quarta giornata martedì 22 agosto per affrontare la Bosnia. In un'Arena di Monza nuovamente sold out, Sylla e compagne hanno sconfitto nettamente la nazionale allenata da Lorenzo Micelli balzando a quota(con 0 set persi) e consentendo all'Italia di essere saldamente al comando del proprio girone nella prima fase della massima competizione continentale.Match praticamentese non in avvio di primo set, prima che sul 9-7 le azzurre non infilassero un break di quattro punti consecutivi, grazie ad una super Antropova sia a muro che in attacco. La risposta delle bulgare non si è fatta attendere, anche a causa di qualche errore in battuta delle ragazze di Mazzanti, prima di subire altri cinque punti di fila in chiusura di parziale,. Il secondo set è praticamente la falsa riga del primo. Le avversarie delle azzurre sono andatein avvio di terzo set, prima di cedere nuovamente il colpo. Le nostre ragazze sbagliano pochissimo, con Antropova e Sylla a trascinare l'Italia. Le bulgare mollano completamente nel finale, concedendo anche ilE dopo lo splendido successo non potevano mancare le parole delche ha dichiarato: "Credo che siamo cresciuti nella partita. Siamo cresciuti in attacco anche se non ho ancora visto l'ordine che vorrei. In contrattacco abbiamo giocato bene, abbiamo scelto bene i colpi. Credo che in questo abbiamo fatto un piccolo step migliorando alcune delle cose che non andavano". "Abbiamo lavorato per avere questo gruppo con tutte disponibili e quando serve qualcosa io devo avere coraggio di dare spazio a tutte e le ragazze, a loro volta, devono avere coraggio nel fare quello che serve per vincere.alla squadra perché stasera ho avvertito tanti segnali positivi", le sue parole.