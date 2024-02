L'ostacolo insuperabile di Malina: la più veloce in pista ma non ha la cittadinanza italiana

Due giorni faha postato una foto su Instagram accompagnata da un testo che dice:. In quella foto sta saltando un ostacolo, ovvero sta svolgendo l'attività che ama. Nel testo, tra le righe si legge la sua felicità., allenata da Valerio Mogliotti alla Sisport Torino. La specialità sono i 400m ostacoli.le caratteristiche che la contraddistinguono. Per ben due volte, nelle scorse settimane, ha ottenuto il minimo per i Campionati europei Under 23 che andranno in scena dall'8 all'11 luglio a Tallinn, in Estonia. Prima il 59.25 di Fossano a inizio mese e poi domenica 30 maggio il 58.82 ai regionali a Torino, che le vale il. Ilsembrava quindi in procinto di realizzarsi. Ma ecco l'ostacolo più grande, quello che nemmeno una campionessa come lei può superare (da sola almeno). Il problema è che Malinae, pur trovandosi in Italia dall’età di 3 anni,. Senza quellada professionista, perché le sarebbe precluso l’ingresso nei gruppi sportivi militari. ". Mio padre l’ha presa, mia madre quasi. Io no perché la mia pratica non si è conclusa prima dei 18 anni. Era tutto organizzato. E invece". La ragazza racconta, coltivata con amore e dedizione: "Ho iniziato con l’atletica quando frequentavo le medie. Il mio professore mi spronava: 'Vieni a provare in pista, l’atletica ti conquisterà'".. Si allena quasi ogni giorno. Sette sedute alla settimana, a volte una di mattina e l’altra di sera come fanno i professionisti. ". L’atletica è la mia passione.". "Le qualità di Malina? Le doti fisiche e la maturità – spiega il tecnico Valerio Mogliotti –. È arrivata qui spaesata tanti anni fa. Ha stretto i denti per gli infortuni.al suo percorso". Ma i tempi, ormai, sono strettissimi e ottenere la cittadinanza in tempo utile, salvo interventi delle istituzioni, sembra. Malina, certo, potrebbe, ma sarebbe una scelta forzata e che lei stessa non sente come propria. Quello che sente. La sua storia, la sua vita, sono qui. Quello di Berinde è l'ennesimo caso evidente di quanto il nostro paese necessiti una. Che contempli anche quella. Una norma vitale e da adottare il prima possibile. Perché lo sport deve essere uno spazio di inclusione, dove sono i risultati a contare, non il colore della pelle o lo Stato di nascita.