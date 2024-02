L'ultimo volo dell'araba fenice: l'assolo di Federica Pellegrini alla quinta Olimpiade. "Un viaggio incredibile, chiuso con il sorriso. Sono felice"

C'è qualcosa di ineluttabile e bellissimo, nostalgico e allo stesso tempo inevitabile come un segno del destino in queste parole:

"È stato un viaggio incredibile... bellissimo e difficile... Sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!! Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!!! Sono felice veramente felice oggi!! Era l’ultimo 200 che volevo, in un’altra finale olimpica!! Ho dato tutta la mia vita a questo sport e ho preso tutto quello che volevo e anche di più!! Grazie a tutte le persone che mi hanno tifata e sostenuta in questi anni. Grazie alla mia famiglia (il mio cuore pulsante). Grazie al mio staff che non ha mai mollato come me!! #inpeacewithmyself"

Una vita di successi

I problemi fisici e la morte di Alberto Castagnetti

L'ultimo giro di giostra

Per raccontare chi èsi potrebbe iniziare con "c'era una volta" perché questa storia è come una favola. C'è tutto: un viaggio, o meglio un'avventura, tantida sconfiggere (uno ce l'ha pure disegnato sulla caviglia,) un sogno da inseguire. Ma invece di un principe o di un eroe, la protagonista è unache a 16 anni comincia il suo viaggio verso l'Olimpo. Un viaggio tra mille ostacoli, avversarie, lacrime e sconfitte, ma lungo una via costellata soprattutto dai successi e dai record che lei stessa ha saputo costruire. Federica è stata e sarà ancora a lungoitaliana di tutti i tempi. Quella ragazzina di Verona, oggi,. Ed è entrata nella storia dello sport, del suo sport, il nuoto. E in una notte d'estate italiana, mattina giapponese, la Divina, com'è chiamata e considerata da decenni, ha nuotato i suoinella quinta finale olimpica consecutiva, unica donna ad esserci mai riuscita. Il canto del cigno di una carriera incredibile, o come ci piace pensare, l'ultimo volo di quell'che porta incisa sulla pelle, che la rappresenta. Pronta però a rinascere sotto un'altra forma.Nessuno, nel caso parlasse di Federica Pellegrini, potrà mai dire "se non la conosceste...". Di Fede, come tutti gli appassionati di questo sport amano chiamarla, tutti hanno sentito parlare almeno una volta nella vita.alla sua massima espressione, atleta dalla dedizione, pronta a tutto. Anche a passare sopra chi, negli anni, l'ha data più volte per spacciata o finita, indenne alle accuse dei detrattori per le sue scelte extra sportive, sorda agli attacchi perché immersa in quell'acqua della piscina che, per la Divina, è diventata ossigeno puro. Uno stile davvero libero il suo, costruito su di sé, infallibile e allo stesso tempo. Imitato, studiato, ineguagliabile. Un po' come lei, predatrice insaziabile dentro la vasca, affascinante e bellissima, le sue 'altre' passioni., dall'argento della rabbia a, quando appena 16enne raggiunse quel podio inaspettato alla vigilia, all'oro del riscatto e della consacrazione nella vasca diquattro anni dopo., unica nuotatrice anella stessa distanza, quei 200 stile libero di cui resta la regina e primatista, con l'nella vasca del Foro Italico nei Mondiali si casa. E ancora,, di cui sette del metallo più prezioso, conquistate in gara individuale e nelle staffette, ventitré podi internazionali in vasca da 25 metri,. Sono numeri da capogiro, che solo in parte raccontano la storia di questa atleta. Ha, stabilendo 11 record mondiali. Alle Olimpiadi nipponiche, tanto attese proprio perché le ultime, "lasta dance baby" come ha scritto la Pellegrini sul suo profilo Instagram, è diventata la prima donna della storia a partecipare a. Come lei solo il più grande di tutti, l'americano Michael Phelps. Campionessa mondiale dei 200 e 400 stile libero sia nel 2009 sia nel 2011, unica allora capace di vincere consecutivamente il titolo in entrambe le distanze in due diverse edizioni della manifestazione. E quel settimo posto a Tokyo 2020+1, che in effetti, ha tutto il sapore di una vittoria. L'ennesima. L'ultima.Si sa che nelle favole, com'è quella di Federica, prima del lieto fine spesso ci sono prove da affrontare e anche. Così è stato anche per lei. "C’è stato un periodo della mia vita intorno al 2005-2006 in cui ho avuto qualche problemino di natura alimentare - ha rivelato molti anni dopo - Non ero anoressica, vomitavo.sì… nel senso che è una cosa sfiorata… non è durata per fortuna tanto perché ho cercato subito aiuto, però, insomma, l’ho fatto qualche volta, purtroppo sì". Un, la trasformazione da adolescente a donna, la lontananza dalla famiglia e, soprattutto, i riflettori puntati su quella giovane e fortissima campionessa. gli ingredienti c'erano tutti, per far saltare il banco. Poi però,alla corte di Alberto Castagnetti e quell'impresa incredibile che l'ha portata ad essere la più grande di tutte: l'oro nei 200 stile libero ai Giochi del 2008. Ma quello che sembrava il coronamento di un sogno e l'inizio dell'ascesa, diventa ben prestoArrivano infatti gli, che per un po' hanno reso difficile la sua vita in vasca. "Il primo l’ho avuto a novembre 2008 durante un meeting italiano. Questa cosa è nata anche per: infatti ho scoperto di esseree sotto sforzo respiro molto meno". Un disagio cresciuto dentro di lei, come una goccia di inchiostro che, pian piano, si mescola con l'acqua fino a confondersi completamente con essa, inscindibile. Si trattava dilegate, come lei stessa ha spiegato, "alle batterie dei 400 di Pechino, dove andai così forte che. Da allora, ai blocchi per gare superiori ai 200 la testa vaga per conto suo, non riesco a controllarla". Dopo un lungo periodo di crisi, affrontato con l'aiuto delloe il supporto di familiari e staff, la Pellegrini ha sconfitto anche quel mostro, nel modo che le riesce meglio: in vasca, nuotando. Ed ecco l'oro, con record del mondo - prima donna a scendere sotto i 4 minuti - proprio in quei sofferti 400 stile. Ma il più grande dolore doveva ancora arrivare: a ottobre, l’allenatore 'secondo padre' che nel 2006 dopo il forfait in vasca lunga agli Europei la prese letteralmente "per i capelli" per portarla ad allenarsi con lui. "Grazie a lui sportivamente parlando. Poi negli anni è nato anche qualcos’altro che purtroppo non è durato molto", ha dichiarato più volte commossa. "Erae non sapevo a chi affidarmi. Le sicurezze che mi ha dato lui in allenamento ho provato a cercarle per tanti anni". Anni, affidandosi prima a Stefano Morini, poi per ben due volte a Philippe Lucas, in passato già allenatore di Laure Manaudou, sua storica rivale. Fino all'ultima 'rottura' e alla scelta di quello che, forse solo dopo Castagnetti, è riuscito a renderla veramente "la più grande di tutte":"Nella mia carriera ho cambiato tanti tecnici - aveva detto qualche mese fa in un'intervista - Matteo è una persona salda, che. Lui non mi ha cambiata, ma è arrivato in un momento della mia vita un po' turbolento a calmare le acque". E con Matteo è nato anche l'amore, dopo le lunghe relazioni con i compagni e colleghi di nazionale. Una coppia che i più avevano ipotizzato, ma mai rivelata fino alla fine. Dopo la finale a Tokyo, infatti, è arrivata la conferma: "Se non ci fosse stato Matteo, molto probabilmente avrei smesso qualche anno fa - ha esordito di fronte alle telecamere, visibilmente emozionata - È stato, e spero lo sarà anche in futuro". Come se non bastasse, però, nel cammino acquatico della Pellegrini ci si è messo di mezzo anche il. A ottobre 2020 la positività, proprio prima di partire per l'. Le lacrime sui social, il dolore, ancora. Virus superato ma che: "Ho visto che non è facile recuperare del tutto da questa malattia. Lascia molta stanchezza, anche i medici dicono che quando riprendi a nuotare non bisogna spingere al massimo da subito". Ma lei non ci sta, non riesce ad abbandonare così la sua squadra, gli: "Io non ho fatto la brava, perché dopo una settimana (dalla negativizzazione, ndr) ero alla Isl a Budapest a fare le gare. Era normale che fosse così, ho voglia di mettermi in gioco indipendentemente da tutto".Non si chiude con la medaglia, non è stata la più bella gara disputata né il miglior tempo nuotato. Ma basta guardarla uscire dall'acqua, con le lacrime agli occhi, lei e noi, incollati alla tv, per capire che quel viaggio, iniziato bambina neldi Verona, si è concluso nel migliore dei modi. "È il mio ultimo 200 a livello internazionale, giusto a. Sono fiera di essere stata capitana di questa nazionale negli ultimi mesi, sono cosciente di lasciare". Una squadra giovane, cresciuta in gran parte sulle sue orme, alcuni persino troppo piccoli per 'esserci' durante le sue prime imprese, nel 2004. Ma che in lei hanno visto una, un modello, un'ispirazione. E una motivatrice, che ha sempre dato tutto per i suoi compagni e per i colori italiani.Ognuno di noi è chiamato a, della propria storia. E Federica ne hai scritte tante, tantissime, bracciata dopo bracciata, portando avanti tutti i valori dello sport, come atleta e come donna. Ha saputo dimostrare chesi è battuta e si batterà per questo (anche per questo si è candidata come), perché almeno dentro l'acqua si annullino quelle differenze che fuori, ancora, prevalgono sull'. Per noi di Luce! è stata la prima sostenitrice, con la sua lettera (potete leggerla qui ) in cui spronava chiunque, al di là delle diversità, a: "Sarebbe bello che il mondo dello sport, il mio mondo, fosse in prima linea da questo punto di vista". Lei al nuoto ha dato tutto: testa, corpo e anima.di bracciate in grande stile, di gare emozionanti, di sudore, lacrime e sorrisi. Come l'ultimo, il più bello di tutti. "Di solito non entro sorridendo e non esco sorridendo dalla vasca. Oggi è stato tutto bello, anche". E tutti, davvero tutti, sorridevano con Fede, che sei entrata negli occhi, nel cuore, nella pancia di milioni di tifosi, italiani e stranieri, con le tue imprese, ora lo possiamo dire, leggendarie., Federica Pellegrini, la Divina. Ma saremo pronti ad accompagnarla nella sua ennesima rinascita, perché siamo sicuri che in, quelle "tantissime cose da fare", ci regaleranno ancora grandi emozioni.