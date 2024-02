Morata dal cuore d'oro, realizza il sogno di una bimba malata: "Sei una combattente"

Tutti abbiamo un sogno nel cassetto. E quello di Maria, giovane tifosa dei Colchoneros che vive con un tumore, si è realizzato: incontrare Alvaro Morata. La ragazzina di 11 anni, a Madrid per iniziare il suo decimo ciclo di chemioterapia ha avuto la possibilità di andare allo stadio per assistere a Atletico Madrid-Alaves (finita 2-1) e incontrare il suo idolo.

❤️ El gesto solidario de Álvaro Morata con María que conmueve al mundo del fútbol pic.twitter.com/wQ6pmVgudT — La Razón (@larazon_es) October 30, 2023

L'aiuto dell'Atletico Madrid

L'incontro con il suo idolo

La Fondazione Álvaro Morata

La ragazzina è andata a Madrid per iniziare il suo decimo ciclo di chemioterapia e Morata, con cui ha parlato in video qualche giorno prima, ha voluto assolutamente conoscerla, invitandola ad assistere alla gara. La società calcistica biancorossa si è mossa per organizzare il tutto e permettere alla piccola di realizzare il suo sogno: così al triplice fischio ecco l'incontro tra i due, reso possibile anche grazie alla mediazione di, tifoso anche lui dell'Atletico Madrid e amico di numerosi giocatori della rosa dei Colchoneros."Ieri serache conosco nel mondo del calcio - ha scritto Caballero sul proprio profilo Instagram - Maria è una grande tifosa di calcio e amante dell'Atletico. Il suo idolo è Alvaro Morata e pochi giorni fa si sono conosciuti tramite video. Alvaro mi ha chiesto di portarla a una partita perché voleva incontrarla di persona e farle una sorpresa. Ieri Maria è venuta a Madrid per iniziare il decimo ciclo di chemioterapia, a soli 11 anni. Ho informato l'Atletico Madrid ed è stato emozionante come il club e i suoi dipendenti abbiano organizzato tutto affinché Maria potesse realizzare il suo sogno". "Il resto del video è impossibile da guardare. Alvaro, cosa posso dire di te, sei una delle persone più straordinarie che abbia mai incontrato, grazie per aver reso Maria così felice. Oggi è andata in ospedale con la tua maglietta e con più forza che mai per vincere questa battaglia", il post sui social. A fine partita infatti l'ex giocatore della Juventus le ha regalato una sua maglia firmata, ha scattato con lei numerose foto e dopo aver fatto la doccia si è anche fermato con lei a scambiare dei passaggi con il pallone, mostrandole anche un paio di numeri da campione. Un momento magico per una super-tifosa concluso con una frase bellissima: ", noi diamo solo calci a un pallone".L'attaccante spagnolo non è nuovo a questi tipi di iniziative. Recentemente infatti ha creato una propriaper "promuovere la pratica sportiva come strumento per favorire gruppi che per motivi fisici o sociali non hanno le stesse opportunità, specialmente nell'infanzia e nella giovinezza". Questo il lungo post del calciatore sui social: "Nel corso della mia carriera sportiva ho, e gran parte di quell'amore è venuto dai più giovani. Per questo mi sento in dovere di restituire al meglio delle mie possibilità quanto ho ricevuto in questi anni. Sono davvero felice di annunciare che sto lanciando la Fondazione Álvaro Morata, accompagnata da un gruppo di lavoro, che mi aiuterà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, che sono, tra gli altri:, in qualsiasi campo e specialità, come strumento per favorire gruppi che per motivi fisici o sociali non hanno le stesse opportunità, e specialmente nell'infanzia e nella giovinezza., come la solidarietà, il fare gruppo e le sane abitudini, con la partecipazione di tutta la società, sia per il proprio vantaggio che per quello di chi potrebbe averne bisogno. Molto presto vi parlerò delle attività che lanceremo".