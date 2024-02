Nuove regole del Cio per i transgender: la scelta alle Federazioni. Un passo indietro dei diritti civili a favore dell'equità sportiva?

Un passo indietro che rischia di generare soltanto altro caos, in una situazione già confusa: parliamo degli, per i quali il Comitato Olimpico mondiale sta varando un regolamento che, nei fatti, sottolinea valori importanti come quelli dei diritti civili e dell'inclusione, ma rende ancora più complicato decidere se un risultato è giusto o se c'è una disparità di condizioni competitive. Tanto che viene da chiedersi se ha vinto, simbolo della lotta delle atlete sospettate di, se hanno vinto i, nel caso specifico quelli degli atleti transgender, o se ha perso la scienza? La domanda resterà sospesa nell’aria, appesa a un grande punto interrogativo che esce dall’ambiente delle piste di atletica e dei campi di calcio o volley, dalle pedane di sollevamento pesi, e diventa un po' più globale. Perché l’impressione è che nemmeno lasia riuscita a dare una risposta certa su un tema così dibattuto.Sul piano morale e dei diritti, il problema non si pone neanche: è chiaro che chi è nato ine per questo motivo, spesso dopo anni di grandi sofferenze interiori, ha deciso di cambiare sesso, abbia il diritto di non sentirsi discriminato. Ma come si fa a capire se in nome dell’uguaglianza viene rispettato un concetto fondamentale non solo dello sport, ovvero quello della? Il problema si pone per gli, e solo per gliche decidono di cambiare sesso: sono avvantaggiati rispetto alle concorrenti donne? Nel 2009, sulle piste d’atletica, fu la nostra Elisa Cusma a mettere in discussione il genere di Caster Semenya, che l’aveva battuta: "Per me quello è un uomo", disse. In pratica è partita da lì l’attenzione dello sport mondiale su questo tema. In dodici anni, per fortuna,insieme a un dibattito che però è ancora ben lontano dall’essere concluso. Ma le ragioni dello sport possono essere considerate più grandi di quelle della vita? È proprio partendo da questo principio, dall'e dall’, che il Comitato Olimpico mondiale ha varatoper le gare del futuro. Ci ha messo due anni, sentendo il parere di 250 soggetti interessati, prima di stilare unche all’atto pratico è un passo indietro, perché consegna alledi ogni sport e nazione lase un atleta possa avere un "vantaggio sproporzionato rispetto ai suoi pari".Come stabilirlo, non si sa. Fino ad ora, l’unico strumento di valutazione oggettivo che era stato individuato dagli scienziati era il livello di: superato un certo punto, non potevi gareggiare contro le donne. Questo non era bastato a evitare laalle due atlete namibiane, alle quali fu impedito di gareggiare nei 400 metri a Tokyo per 'iperandroginia'. Ma il testosterone andava bene per fare negli stessi Giochi i 200, nei quali la Mboma ha vinto l’argento. Problema rimosso: il valore del testosterone, il Cio suggerisce di valutare caso per caso (nel tiro a volo, per esempio, la differenza di genere è ininfluente), tenendo in considerazione anche "aspetti etici, sociali, culturali e legali". A Tokyo, per la cronaca, la sollevatrice di pesi neozelandese, nata come Gavin, gareggiò senza classificarsi, ma già esserci fu una vittoria (ne abbiamo parlato qui qui ). E nel corso degli anni sono stati tanti i: dal decatleta americano campione olimpico nel ‘76 diventato Caytlin durante un reality, alla nostra, alla ciclista canadese campionessa del mondo. Il documento del Cio conclude: "Non si dovrebbe presumere cherispetto alle altre donne". Scommettiamo che non è finita qui?