Obbligato a giocare sotto falso nome: lo Stoccarda rivela la vera identità di Silas Wamangituka

Si chiamama per tutti è Silas Wamangituka. Attaccante dello Stoccarda, per due annie secondo il suo club "è una vittima della tratta di esseri umani". A rivelarlo è la stessa squadra tedesca attraverso un: il nodo del cambio di identità non era tanto il nome quanto ladel calciatore. Wamangituka sarebbe nato nel 1999, ma il suo alter ego reale, Katompa Mvumpa, ha un anno in più: nato a Kinshasa, nella. Sempre secondo quanto ricostruito dalla società, la scelta di alterare i dati anagrafici non è stata del calciatore, piuttosto di uno dei suoi ex agenti. Acquistato nel 2019 dal Paris FC, Silas ha disputato 58 partite con lo Stoccarda, segnando 21 gol e contribuendo alla promozione dello scorso anno. Anche in questa stagione ha fatto la sua parte nel campionato di Bundesliga, dove la squadra si è piazzata al 9° posto, lontana dalla zona retrocessione. Il direttore sportivo Sven Mislintat ha spiegato che il caso di Katompa Mvumpa "rientra in quella che possiamo definire come, abbagliati con false promesse sulla loro futura carriera da calciatori". In questo caso la storia è quella di un ragazzino congolese di 18 anni che, dopo aver sostenuto un provino con un club di Bruxelles, è stato convinto da una non tornare in patria e a, con la promessa di diventare una stella del calcio. A quel punto Silas, ormai persuaso, avrebbe sviluppato un rapporto di dipendenza con questo mediatore, che gli ha. L’obiettivo di questo agente (di cui lo sto9ccarda non ha fatto il nome), secondo Mislintat, era abbassare la sua età peral club congolese per cui era tesserato il ragazzo. Per aumentare lasu di lui lo avrebbe inoltre 'sistemato' in un appartamento parigino condiviso con altri aspiranti calciatori, "così da aumentare la sua dipendenza anche dal punto di vista economico". Silas, in effetti, è poi riuscito a diventare un, prima nell’Olympique d’Alès e poi al Paris FC, in Ligue 2.Il direttore sportivo dello Stoccarda è convinto che. Anzi, la sua storia "potrebbe riguardare molti altri ragazzi in giro per l’Europa. Anche per questo, la sua decisione di venire allo scoperto ora, quando è ancora giovane, potrebbe avere un grande impatto: bisogna aumentare lasu quello che succede intorno al calcio, perché parliamo di una tratta di esseri umani, prima che di aspiranti atleti", aggiunge. Sicuramente non è la prima volta che succede, visto che anche in Italia abbiamo vissuto casi simili. Un esempio è quello dinella prima metà degli anni Duemila, e i motivi sono sempre gli stessi. L'attaccante congolese dello Stoccarda ha rilasciato una dichiarazione nella nota ufficiale della società: "negli ultimi anni, e sono stato anche molto preoccupato per la mia famiglia in Congo. È stato un passo difficile per me rivelare la mia storia". Per lui, comunque, non dovrebbero esserci, anche perché in realtà i suoi documenti erano effettivamente falsi, ma sono sempre stati ritenuti validi dalle autorità francesi e tedesche. Inoltre, secondo gli avvocati, il ragazzo avrebbe agito così a seguito di una forte pressione psicologica: con i suoi dati anagrafici originali avrebbe comunque ottenuto il permesso di soggiorno e non ha ricavato dall'alterazione dell'età vantaggi economici significativi. Ora sarà il comitato di controllo della, che si occupa di organizzare la Bundesliga, a decidere se procedere contro la società e contro il calciatore. Lo Stoccarda, però, è fiducioso che non ci saranno ripercussioni, anche perché non sono stati presentati ricorsi sulle partite giocate da Silas in questa stagione. Per questo quando Silas rientrerà, all'inizio della prossima a causa di un infortunio a un ginocchio, molto probabilmente lo farà. Finalmente.