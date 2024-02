Offese razziste a tre giocatori del Napoli. Koulibaly: "I responsabili per sempre fuori dagli stadi"

Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e: per sempre”. Così il difensore del Napoli,, su Instagram, in seguito agli insulti razzisti rivolti al suo indirizzo allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, al termine del match che il Napoli capolista ha vinto per 2-1 sulla Fiorentina. Analoghi epiteti sono stati rivolti nei confronti di, di origini nigeriane e, camerunense, entrambi giocatori del Napoli. Koulibaly, di orogini senegalesi, aveva già diffuso su Twitter in più lingue la notizia degli insulti ricevuti a Firenze: “Scimmia di m... Putain de singe. Fucking monkey. Mi hanno chiamato cosi’“ (vedi foto in copertina). L’episodio a quanto riferito da Dazn sarebbe avvenuto durante l’intervista che il giocatore napoletano ha rilasciato all’emittente a fine partita e le offese sarebbero giunte dalla curva Fiesole. Agli improperi, Osimhen avrebbe reagito sorridendo, mentre Koulibaly si è rivolto a chi lo offendeva gridando: ““. La, acquisiti i referti degli ispettori e ascoltato il calciatore, hae annunciato l’acquisizione di atti presso la Questura di Firenze, mentre lacalcio si è “dai cori e le offese razziste giunte dagli spalti del Franchi all’indirizzo di alcuni giocatori avversari“. Il direttore generale della Fiorentina, a fine partita è andato a chiedere scusa a Kouibaly esprimendo la vicinanza della società e ribadendo “i“. Prima e durante il match c’è stato qualche coro di, come purtroppo accade frequentemente nelle occasioni in cui il Napoli gioca in trasferta. Alla vigilia il presidente violasi era raccomandato affinché non si ripetesse quando avvenuto qualche settimana a, durante la partita con l’Atalanta, quando una parte del pubblico aveva lanciato, centravanti della Fiorentina di origini serbe., fra i destinatari delle offese provenienti dagli spalti di Firenze ha scritto su Instagram un messaggio il cui contenuto è: “Parla coi tuoi figli, i genitori facciano capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della pelle“. Da, e dal mondo politico messaggi di condanna per il comportmento razzista di parte del pubblico. Dal sindaco di Firenze la frase che “chi ha offeso i calciatori del Napoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la Fiorentina. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità”. Sui propri canali social il sindaco aggiunge: “Il”. “Non ci deve essere spazio per il razzismo. Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell’uguaglianza sociale e dell’inclusione”, ha scritto ilnel suo profilo Twitter. Di episodi ““ parla, presidente di Assocalciatori affermando che i responsabili “non sono tifosi, non sono veri appassionati di calcio e vanno individuati ed espulsi per sempre dai nostri stadi“. Ai responsabili delle offese, un invito alla riflessione: "Se proprio non si trova di meglio che rivolgersi ai giocatori avversari 'colpevoli' solo di aver battuto la squadra di casa, non esiste altro argomento che colpirli per il colore della loro pelle? Un piccolo sforzo e una tifoseria che ha dato esempi di straordinaria e rispettosa creatività come quella fiorentina potrebbe esprimersi in modoche omologarsi al razzismo purtroppo dilagante in ogni stadio con le medesime espressioni, i medesimi gesti, i medesimi e scontati slogan. Ma forse è un invito inutile: chi offende per il colore della pelle ha il razzismo ben impiantato nel cuore e nella testa. Allecivili e calcistiche il compito di punirlo severamente, alla(e) quello digli idioti