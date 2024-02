Paola Egonu, la pallavolista italiana portabandiera olimpica ai Giochi di Tokyo: simbolo di inclusività e cambiamento

Una scelta simbolica, una scelta che abbraccia la diversità: la fortissima schiacciatrice della nazionale italiana di pallavolo,, sarà una delle atlete selezionate per portare lanella cerimonia di apertura dei, il prossimo 23 luglio."Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Giovanni Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare glied è una grande responsabilità: attraverso me, esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta". Queste le parole dell'Azzurra in forza al Conegliano nel campionato italiano che, una volta appresa la notizia dal presidente del Coni,, è scoppiata in lacrime per l’emozione. Egonu è simbolo di un'Italia, oltre che essere una grandissima pallavolista, tra le migliori in circolazione. Paola è nata a Cittadella, in provincia di Padova, nel dicembre del 1998. Mamma Eunice e papà Ambrose sono nigeriani. La madre è di Benin City, dove faceva l’infermiera, mentre il padre era un camionista che operava nella zona di Lagos. Paola fin da subito si è: inizia a giocare a livello locale ma, grazie alla sua grinta e alle sue doti fisiche scala rapidamente le serie inferiori per poi approdare in B1, A2 e infine A1. Il talento e il fisico sono quelli di una predestinata: la sua carriera, ancora agli albori (ha solo 23 anni) è già ricca di successi. Oltre ai numerosi titoli personali, come quello didel campionato, della Coppa Italia e della Champions (vinti sia nel 2019 che quest’anno), sono diversi i trofei di squadra conquistati: due, uno, tre, tree, come ciliegina sulla torta, anche un. Paola è una delledella Nazionale femminile, con cui ha sfiorato unnel 2018, perso solo al tie break del quinto set contro la. Dopo la bruciante sconfitta, però, è arrivata la vittoria sul piano personale. In un'intervista, infatti, ha fatto: "Dopo la finale persa con la Serbia ero in lacrime, ho chiamato la mia fidanzata, mi ha detto che le sconfitte fanno male ma ci insegnano sempre qualcosa.Ma per Egonu la strada dell'accettazione non è stata sempre facile. È stata infatti, più volte, vittima di, sia in campo che fuori. In molti hanno criticato il fatto che Paola, che si sente italianissima essendo nata a Cittadella, rappresenti la Nazionale pur avendo origini nigeriane: "(riferendosi anche alla collega di nazionale Miriam Sylla, figlia di genitori ivoriani ma nata nel nostro Paese, ndr). Per me, avere origini diverse è normale. Il bimbo non si accorge del colore che ha finché, a scuola, una maestra dice che è nero o giallo”. Egonu è sempre statadi tutte le discriminazioni di cui è stata bersaglio, diventando undi milioni di ragazzi e ragazze. Ha raggiunto la vetta del suo settore mostrando, senza temere il giudizio. Oggi, tutti quei sacrifici e gli insulti ricevuti assumono un significato diverso: Paola èe rappresenterà gli atleti di tutto il mondo. Le sue lacrime di gioia, racchiudevano anche tutti i momenti difficili che ha dovuto affrontare e che, si spera, rimangano ricordi del passato. Vorrebbe dire vivere in un mondo più inclusivo: una vittoria ben più importante di un trofeo o una medaglia.