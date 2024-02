Parigi-Roubaix: stessa fatica, premi diversi. La Tek Segafredo azzera il gap fra uomini e donne

Le donne guadagnano meno degli uomini. Non solo nel lavoro ma anche nelle premiazioni. Succede alla Parigi-Roubaix tutta in rosa, la prima in assoluto della più classica delle classiche del ciclismo mondiale, che si è svolta il 2 ottobre. A vincere la neonata edizione, rimandata per Covid nel 2020 poi nuovamente rinviata dalla scorsa primavdera, è stata la britannica(foto) dopo 85 chilometri di fuga. Il premio finale è stato diper il primo posto. Contro iprevistiper il vincitore della Parigi-Roubaix al maschile. Secondo i dati dell’Aso (Amaury Sport Organization) il montepremi totale della Parigi-Roubaix femminile raggiunge ieuro mentre quello maschile arriva a: tantissimi rispetto al femminile, un'inezia rispetto alle somme che girano nel tennis, nel calcio, negli sport motoristici. Un divario che non è passato inosservato.Tanto che ci ha pensato la, la squadra statunitense della ciclista, molto sensibile ai temi della parità di genere. Decidendo di metterci la differenza, pari a, per equilibrare il compenso femminile rispetto a quello maschile, che domenica 3 ottobre è stato l'italiano. Una bella lezione in termini dinell’ambito sportivo. Non è la prima impartita dalla Tek, la quale ha già allineato le retribuzioni fra generi: mentre gli ingaggi variano a seconda del corridore, la base fissa resta identica per gli uomini e per le donne.