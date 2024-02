Partita del Cuore per la Romagna, in campo per gli alluvionati

"La Partita del Cuore per la Romagna " a sostegno della raccolta fondi Mediafriends per aiutare legravemente colpite dall' alluvione di maggio andrà in onda il, in prima serata su Italia 1.

A sfidarsi a scopo benefico saranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la Romagna, allenata dal grande Arrigo Sacchi.

Il programma della partita

L'evento televisivo, condotto da Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi, andrà in onda, in diretta, dallo stadio Romeo Neri di Rimini (dalle 21,15 su Italia 1).

La telecronaca della partita, che si svilupperà in quattro tempi da 20 minuti l'uno e avrà regole speciali inserite a sorpresa per influenzare il risultato finale, sarà affidata alla coppia delle voci di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari che scenderanno anche in campo.

A bordo campo Monica Bertini raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti commenteranno le varie fasi della gara.

Saranno molte le sorprese che renderanno la serata speciale, a partire dalla presenza di Orietta Berti e Fabio Rovazzi, la nuova irresistibile coppia musicale dell'estate 2023, e direttamente da Amici la ballerina Isobel e la cantante Federica Andreani.

Questi i giocatori del Golden Team per la Romagna: Max Angioni, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Francesco Oppini, Nicolò De Devitiis, Pierpaolo Pretelli Filippo Roma, Marco Bazzoni, Antonio Casanova, Andrea Agresti, Alessandro Coli, Vincenzo Maenza, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari.

La Nazionale Cantanti, sotto la guida del mister Sebastiano Rossi, e del direttore tecnico Sandro Giacobbe, schiererà tra gli altri il tridente composto dal presidente e capitano Enrico Ruggeri, dal vicepresidente Paolo Vallesi e da Bugo.

A sostenere il reparto d'attacco il bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 136 gol, Ubaldo Pantani, LDA, Cricca, Leo Gassman, Il Tre, Ludwig e ancora Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, Benji, Boro Boro, Bugo, Cricca, Crytical, Dani Faiv, Deddy, Gianmaria, Moreno Il Biondo, Niveo, Oskar degli Statuto, Rhove, Sergej, Shade, Piccolo G, Virginio e Tommy Cassissa.

L'ambassador della Nazionale Cantanti sarà il campione di motociclismo Enea Bastianini.

Tutti i proventi de "La Partita del cuore per la Romagna" andranno a sostegno dei progetti di cinque realtà che operano sul territorio, occupandosi di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: Anffas Faenza, Casa della Carità Lugo, Comunità Montepaolo, Fondazione Opera Don Baronio Onlus Cesena e Genitori Ragazzi Disabili.

La forza dell'Emilia Romagna

Le manifestazione sportive in sostegno alle attività benefiche

, direttore generale Nazionale Cantanti, mette in evidenza la forza dell'Emilia Romagna nel non mollare mai: "L' Emilia Romagna si è svegliata tra il fango senza mai perdere la voglia di rialzarsi. Il maltempo fra il 2 ed il 17 maggio ha generato sulla regione piogge persistenti, allagamenti, straripamenti e frane" E ancora: "La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e non si è mai fermata; i volontari sono diventati centinaia e poi migliaia. Tutto quel che possiamo fare per loro è aiutarli e non lasciarli soli. Hanno bisogno di tutti noi: prima, adesso e domani".Il main sponsor presente sulle maglie della Nazionale Cantanti durante "La Partita del Cuore per la Romagna" sarà, il servizio di streaming premium arrivato in Italia meno di un anno fa. Le manifestazioni sportive sono una grande occasione per raccontare una storia di valore, e rendono iniziative benefiche di questo tipo. Dopo aver infatti siglato una partnership con una grande squadra del campionato di calcio italiano come l'Inter, la piattaforma ha deciso anche di vestire le grandi stelle della musica italiana in occasione di questo evento. E non poteva mancare il commento di, Head of Streaming South Europe, Middle East & Africa di Paramount+ e Pluto TV, che ha dichiarato: "La partita del Cuore ha una lunga storia di passione sportiva e sostegno sociale. Quest'anno vogliamo essere a fianco di giocatori e cantanti - a prescindere dalla maglia indossata - per fare la nostra parte nell'aiutare le comunità colpite dall’alluvione". "Lo facciamo con ciò che ci viene meglio: far emozionare con le stelle di Paramount+ gli amanti di sport e non solo. Un'iniziativa a riprova del grande ruolo sociale dello sport e dell'entertainment, che grazie alla passione riescono a far sognare milioni di persone", le sue parole.