Patrice Evra, l'omosessualità nel calcio e gli abusi: "Sono stato stuprato quando avevo 13 anni"

Nel mondo del calcio l’omosessualità resta un tabù quasi assoluto

Le reazioni

L’ex calciatore della Juventus,, ha rilasciato un’intervista a Le Parisien in cui ha parlato del suo passato nel calcioche dice di aver subito da adolescente: “e ho tenuto questo peso per tutta la vita. Quando avevo 24 anni la polizia mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Signor Evra, quest’uomo l’ha toccata?’. Ha insistito: ‘E’ sicuro?’ Ho ripetuto che no, mi sono arrabbiato e ho riattaccato. C’erano state accuse da altri bambini… Mi sentivo un codardo. Mi vergognavo. Ho pensato di più alla mia notorietà, a quello che”.In merito l'ex calciatore senegalese naturalizzato francese, di ruolo difensore, ha poi aggiunto: “Quando ero in Inghilterra, hanno portato un esperto a. Alcuni dei miei colleghi dicevano: ‘È contro la mia religione, ma se c’è un omosessuale in questo spogliatoio’. In quel momento ho detto: ‘Stai zitto. Ma ti rendi conto?’. Ho giocato con. Faccia a faccia, si sono aperti con me perché hanno paura di parlare pubblicamente. Ci sono almeno due giocatori per club che sono gay. Ma”. Sulla notorietà: “È difficile perché non hai niente e all’improvviso hai tutti quei soldi. Non sono preparati psicologicamente i giovani. Se dici ai club di chiamare uno, ti sbattono la porta in faccia. I giocatori non hanno supporto e questo è il problema. È difficile, perché anche quando hai successo, torni nel quartiere e ti vedono come un estraneo. Diventi un nemico”.Sconcerto nel mondo del web dopo le dichiarazioni dell‘, parole pesanti: “Ho sentito compagni dire che gli omosessuali erano contro la religione e andavano cacciati. Racconto i miei abusi per spingere le vittime a non restare nel silenzio”, ribadisce.Un anno fa, oltre ad Antonio Conte, che aveva affidato 24 milioni di euro come investimento a: nella rete del manager risultano anche lui, l’ex Juve Patrice Evra, e Luca Bascherini, procuratore di Claudio Ranieri Un altro caso che riguarda l'ex terzino, risale al 2019, vide a rischio licenziamento, poi finito con una sospensione di 6 giorni, il calciatore, colpevole di aver messo un ‘like’ al video diche esultava perper mano del Manchester United. Secondo RMC Sport, il club transalpino avdebbe inviato una lettera al giocatore che suonava più o meno così: “Sei obbligato ad adempiere al tuo dovere di lealtà, ed è intollerabile che tu abbia danneggiato il senso di appartenenza e la serenità della squadra a cui appartieni“.