Rebecca Corsi: "Prima che uomini o donne siamo persone. Così cambieremo il calcio"

La Lega Serie A ha eletto Rebecca Corsi (33 anni) come nuovo consigliere di Lega, nel corso dell’assemblea di martedì 7 dicembre 2022. L’attuale ad dell’Empoli ha ricevuto 11 voti a favore (con sei schede bianche, una per Lotito e una nulla mentre la Fiorentina non ha votato poiché non in presenza), diventando la prima donna ad essere eletta nel consiglio di Lega da Rosella Sensi, che lasciò la carica dopo la cessione della Roma nel 2011. “Alla terza votazione è stato eletto il consigliere non indipendente di Lega, Rebecca Corsi, amministratore delegato dell’Empoli. “È un segnale importante per il programma di cambiamenti e trasformazioni che la Lega dovrà intraprendere nei prossimi anni”, ha spiegato il presidente della Lega Serie A. Tra le altre decisioni, l’assemblea ha stanziato 500mila euro da donare alla Lega calcio ucraina.«Sono felice che le società abbiano pensato a me per ricoprire un ruolo così importante».«Ne abbiamo viste e sentite tante, forse qualcuno aveva altre preferenze ma io sono a disposizione della Lega intera. De Laurentiis? Sinceramente non credo o, comunque, niente di personale. Fra noi c’è un rapporto di grande stima reciproca».«Più volte ho detto che voglio essere giudicata come persona. Prima che uomini o donne siamo persone ed è per questo che dobbiamo essere valutati».«Purtroppo è così ed è innegabile. Probabilmente sta anche a noi donne cambiare questa concezione e dimostrare che è, ad esempio, indifferente il sesso di chi dirige una gara. Bisognerebbe valutare esclusivamente il merito».«Pensiamo che la sua figura possa aiutarci e possa essere un valore aggiunto, accompagnando il club nel creare una linea di dialogo con le varie istituzioni».«Per quanto riguarda l’Empoli, dobbiamo proseguire il nostro percorso di crescita sotto ogni punto di vista, facendo un passettino deciso alla volta. In Lega lavorerò per provare a migliorare il sistema calcio, ascoltando e mettendomi a disposizione di tutti».«È positivo. La Onlus è nata ormai 7 anni fa con lo scopo di aiutare le persone in difficoltà. Ci concentriamo molto sul territorio, dove spesso tocchiamo con mano le situazioni che seguiamo, ma allo stesso tempo cerchiamo di portare il nostro aiuto da più parti. Valutiamo i progetti, capiamo la veridicità e la fattibilità, con la consapevolezza che anche un piccolo sostegno possa essere molto per chi sta vivendo un momento difficile».«Come Empoli siamo stati tra i primi a portare avanti la Scuola del Tifo, un progetto bellissimo che adesso è ripartito dopo lo stop dovuto al Covid. I bambini sono i tifosi del futuro, educarli ad un tifo sano e responsabile è fondamentale».«Sì, il loro ruolo è fondamentale sia negli stadi, sia nei centri sportivi: devono essere un esempio positivo per i figli. Da sportiva posso dire che questo mondo può e deve aiutare i bambini e gli adolescenti nella crescita, ponendosi come momento ludico, ma allo stesso tempo formativo della persona, educando al rispetto e ai sani e giusti valori».«Il nostro modo di fare calcio è visto da più parti come un modello da imitare. Non è facile perché le difficoltà aumentano, la competitività delle altre società è sempre maggiore. Da parte nostra continuiamo a lavorare, a far calcio con il preciso intento di formare calciatori, partendo dal settore giovanile e dallo sviluppo del ragazzo. Il tutto cercando di aggiornarci, innovarci, curare i dettagli, mettere sempre qualcosa in più per continuare a fare quello che da anni portiamo avanti».