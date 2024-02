Sara Simeoni compie 70 anni: la Regina dell'alto che sognava la Scala

Chi è Sara Simeoni

Il rapporto col marito allenatore

Una campionessa che ha sempre puntato a migliorarsi

Pensare che quelle, che l'hanno fatta balzare nel mito, proprio le odiava., la leggenda italiana del salto in alto, compie oggi 70 anni. Un rapporto complicato con quella parte del corpo che però è stata la sua stessa fortuna: un salto, anzi due, che la portarono dritta dritta in cima all'Olimpo , cone i tanti primati scalzati via con un salto. Voleva fare la ballerina, sperava di danzare alla Scala di Milano, il palcoscenico più prestigioso del Belpaese: un sogno destinato a infrangersi, quello della veneta, perché troppo alta (178 centimetri). Allora Simeoni, poi rinominata la, decise di reinventarsi, di riutilizzare quella dote tanto odiata (l'altezza, le gambe lunghe) per spiccare il volo.E i suoi furono davvero salti indimenticabili: Sara Sieoni è stata lanell'alto, per ben due volte superato di un centimetro. Elegante, raffinata, favolosa, dalla capigliatura riccia, sorridente ma anche un po' timida, è stata invece la seconda italiana a vincere un, durante l'edizione del boicottaggio i Russia; in un'epoca ben diversa solo la mitica Ondina Valla sugli 80 ostacoli all'Olympiastadion di Berlino '36 c'era riuscita. Ma furono proprio Simeoni, assieme al velocista, a far entrare l'atletica nelle case di milioni di italiani, incollati alla tv per assistere alle loro imprese. E ancora oggi Sara resta un'icona dello sport azzurro Il 19 aprile di 70 anni fa nasceva nella suasulle pendici del monte Baldo. In quella stessa data, tre anni dopo, la compianta attrice Grace Kelly sposava il Principe Ranieri III di Monaco. Infranto il sogno della danza, cominciò ben presto a frequentare le pedane di atletica, adottando il neonato stile Fosbury (il cui ideatore è recentemente scomparso). Fu seguita prima dal tecnico Bragagnolo, poi da, anche lui saltatore in alto, che diventerà non solo il suo allenatore ma anche suo marito ("galeotto fu il raduno di Pasqua del 1972 ad Adler sul mar Nero", rivela Sara). Nessuno la conosce meglio di lui.centimetro dopo centimetro, e non si è data mai per vinta: questo è stato il suo vero segreto", racconta quest'ultimo, che ne celebra il compleanno provando a raccontare chi è oggi la moglie e chi era prima di diventare la campionessa di un'epoca d'oro dell'atletica italiana. Il 4 agosto 1978 diventònel 1978 a Brescia, misura che poi ripeterà nella carriera che per quattro anni – a cavallo dei magici anni '70 e '80 – la vedrà sul tetto del mondo, è stata ultima interprete di quell' atletica romantica, vintage, che oggi non c'è più. La sua primaarrivò a 18 anni, l'argento a Smirne ai Giochi del Mediterraneo; fu solo la prima di una lunga serie: salì sul gradino più alto ai Giochi olimpici di Mosca 1980 e in bacheca figurano anche due argenti (a Montreal 1976 e Los Angeles 1984), un oro e due bronzi agli europei, quattro ori agli europei al coperto, due vittorie alle Universiadi e ai Giochi del Mediterraneo e 24 titoli italiani. Simeoni fudurante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Los Angeles, e il 26 febbraio 2006 fu una degli otto atleti italiani a portare la bandiera olimpica corso della cerimonia di chiusura della XX Olimpiade invernale di Torino.di educazione fisica, madrina, nominata 'Atleta del Centenario' in occasione dei 100 anni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è stata ed è una campionessa 'normale', una donna che nonostante la celebrità non si è mai adagiata sugli allori."Fra noi due era già nato qualcosa di importante al di fuori del lato tecnico e sportivo - racconta all'Ansa Erminio Azzaro -, e io non pensavo di fare l'allenatore. Ma lei, era il 1974, mi disse un giorno: ''. Allora non ebbi scelta di fronte a questa richiesta 'indecente'. Per me fare il tecnico fu quasi una scommessa, ma avevo già capito che lei aveva. Perciò - prosegue il marito - anche se mi sentivo ancora un agonista, il fatto di allenare Sara è diventata una cosa seria e ci ho creduto dal primo momento. È stato un allineamento degli astri, l'essere al momento e al posto giusto".Sono stati tanti a, aa dire "che non avremmo fatto niente oppure, visto che all'epoca il Fosbury era uno stile nuovo. 'Figurati se ci riescono, sono pure fidanzati', dicevano. Ma anche se tanti dicevano la loro, noi ce ne fregavamo e i risultati sono stati dalla nostra parte". E a chi gli chiede quale sia stata la chiave giusta per il successo, Azzaro risponde: "Trasmettere delle sensazioni da atleta ad atleta, quale io ancora ero. Poi Sara ci ha messo le sue grandi qualità. Qui sta il punto: in gara gestiva bene i momenti difficili, non si faceva prendere dall'ansia e, perfino quando aveva capito che non avrebbe vinto".La grandezza di Sara Simeoni è stata anche "di non volere subito il tetto del mondo, ma di, anno dopo anno e centimetro dopo centimetro. [...] Insomma - prosegue il marito - fra le sue doti c'era anche una tranquillità di fondo, doveva accontentare se stessa ma dicendosi ', senza esagerazione e un po' alla volta'. E così facendo sono arrivati un oro e due argenti in tre Olimpiadi. Quando è successo non abbiamo realizzato bene, ma con il passare del tempo ce ne siamo resi conto. E lo apprezzi ancora di più". Sara Simeoni, dopo aver indossato 72 volte la maglia azzurra, si ritirò nel 1986, dopo gli Europei di Stoccarda.Una vita vista sempre dall'alto, e. E oggi Simeoni supera un'altra asticella importante, quella dei 70 anni. Un salto difficile? "Purtroppo sì, perché sono tanti... - dice sorridendo l'ex fuoriclasse azzurra all'Italpress -. È sicuramente un bel traguardo, ed è altrettanto bello poterlo festeggiare con gli amici stretti, quelli di sempre". Tanta attenzione da parte di media e appassionati le fa piacere, anche se, ricorda ancora con una battuta, "ad, e invece...".