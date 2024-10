Pallanuoto paralimpica, Florentia a caccia della quarta Coppa Italia

La Rari Nantes Florentia è pronta a difendere il titolo nella Final Four di Coppa Italia di pallanuoto paralimpica. I gigliati il 12 e 13 ottobre a Napoli sfidano i rivali storici della SS Lazio Nuoto. Dopo tre vittorie consecutive in questa competizione, la forte compagine fiorentina è determinata a mantenere il primato, sotto la guida dell’allenatrice Laura Perego.

La semifinale contro la Lazio è prevista per sabato 12 ottobre alle 15:45, mentre l’altra semifinale vedrà protagonisti i Water Sports Napoli Lions contro Apd Dhea Sport alle 14:30. Le finali si svolgeranno invece domenica 13 ottobre: la finale per il 3° posto alle 10:30 e la finale per il titolo alle 12:00.

Sarà un weekend di grandi emozioni, con la Florentia che punta a scrivere un’altra pagina della sua storia.

La rosa

La rosa dei fiorentini per la Coppa Italia 2024 è composta da atleti e atlete (perché è una squadra unica, mista, composta da maschi e femmine insieme, che in termini di parità di genere nello sport è già una gran conquista) motivati e di grande talento: Federico Mazzinghi, Niccolò Di Gangi, Federico Fattori, Riccardo Rossi, Elio Jr. Filidei, Andrea Capalbo, Simone Ciulli (tra i fondatori della squadra, oltre che nuotatore paralimpico reduce dalla seconda esperienza ai Giochi, a Parigi), Alessio Signorini,Federica Aquino.

Allenatrice: Laura Perego

Vice Allenatrice: Allegra Lapi

La squadra della Rari Nantes Florentia di pallanuoto paralimpica

L’anima della squadra

Una guida tutta al femminile che, fino ad oggi, è stata il vero motore del successo e della coesione della squadra: Laura Perego, 32 anni, è l’anima della Rari Nantes Florentia. Ricercatrice presso il LENS, si occupa di mappare le connessioni cerebrali con tecniche di microscopia 3D. Nata a Varese, ha giocato in Serie A1 a 16 anni, prima di trasferirsi a Firenze per proseguire studi e carriera. Come allenatrice, ha trasformato la squadra fiorentina in una dei club paralimpici più titolati d’Italia, con uno scudetto, tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, stabilendo un record di 16 vittorie consecutive.

La Florentia di pallanuoto paralimpica

Il progetto è nato 2019 a Firenze, in seno alla società gigliata, grazie anche al supporto della dirigenza di un club natatorio tra i più antichi e rinomati nel panorama nazionale. Il piccolo gruppo iniziale, di cui già faceva parte il campionissimo Ciulli, è cresciuto negli anni, fino a formare un numero consistente tale da tirar sù la squadra (il regolamento prevede che tutte le squadre debbano essere composte da un minimo di 10 e un massimo di 13 giocatori maschi e/o femmine). Ad oggi la RN Florentia conta di 18 elementi che formano un gruppo molto coeso ed affiatato. Nel giugno 2021 si sono aggiudicati la prima Coppa Italia della pallanuoto paralimpica, piazzandosi secondi, solo dietro la SS Lazio nuoto, nella Supercoppa italiana. Il titolo in Coppa Italia è poi rimasto nella sede di Lungarno Colombo per i successivi due anni, e per la quarta volta, questo fine settimana, la Rari proverà a difendere un titolo che ha trovato a Firenze la sua casa.