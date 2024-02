Simiso Buthelezi, morto il pugile che voleva colpire un avversario fantasma

This is sad...😭😭😭 Simiso Buthelezi has died. pic.twitter.com/3mQgMUicLF — New Discovery (@NewDiscovery_AO) June 8, 2022

Durante quel match, l'arbitro aveva già capito che c'era qualcosa che non andava. E per questo aveva deciso di porre fine all'incontro. Pochi giorni dopo,, ilche voleva colpire un, èper gravi danni al cervello e un'emorragia cerebrale. Finisce dunque in tragedia la storia di un ragazzo sudafricano di 24 anni, diventato famoso grazie a unvirale in cui lo si vedeva lanciare sul ring pugni contro una persona che non c'era.Tutto è iniziato la scorsa settimana, quando il pugile professionista del Sud Africa, Simiso Buthelezi, ha affrontato il connazionale Siphesihle Mntungwa nel match valido per la World Boxing Federation All Africa Lightweight a Durban. A un certo punto durante l'incontro, Simiso Buthelezi si è girato verso un angolo del ring e ha iniziato a, immaginando che in quel punto ci fosse un avversario.L'arbitro ha prontamente interrotto il match, decretando la vittoria di Siphesihle Mntungwa. Subito dopo la fine dell'incontro Simiso Buthelezi è finitoed è stato condotto d'urgenza in ospedale. Ma non c'è stato nulla da fare. Martedì 7 giugno l'allenatore del pugile, Bheki Mngomezulu, ha fatto sapere che Simiso Buthelezi è morto per un'. “Verso la fine del suo incontro – ha scritto in una nota la Boxing South Africa – il signor Buthelezi è crollato ed è stato portato in ospedale e si è scoperto che ha subito una lesione cerebrale che gli ha provocato emorragie interne. In ospedale il signor Buthelezi ha ricevuto le migliori cure possibili, ma ha ceduto alla ferita”. Non è ancora chiaro come Simiso Buthelezi abbia subito l’infortunio. L’allenatore del pugile, Mngomezulu, ha detto che Buthelezi era riuscito a mantenere il controllo per tutta l’incontro. Poi a un certo punto si è voltato e ha iniziato a tirare quei pugni nel vuoto. “Non riesco davvero a spiegare che cosa sia successo a essere onesto – ha commentato l’allenatore di Buthelezi -. È stato sconcertante, ma durante i suoi allenamenti e durante la preparazione all’incontro, non c’era nulla che potesse far pensare a quale fosse realmente la sua situazione. Era in buone condizioni prima del combattimento”, ha dichiarato l’allenatore. L’associazione Boxing South Africa ha comunicato che è in corsoper stabilire la dinamica del decesso. Simiso Buthelezi, 24 anni, si era recentemente laureato in zoologia e botanica.