"Slip sprint troppo corti e inappropriati". Lo sfogo della campionessa paralimpica Olivia Breen

"I suoi slip (da gara) sono". Una frase che ha fatto rimanere senza parole la due volte campionessa del mondo dell'atletica paralimpica. La 24enne ha descritto l'incidente, avvenuto ai campionati inglesi di atletica, in un post su Twitter, dove hache prestano servizio alle competizioni ma allo stesso tempo ha voluto puntualizzare che le donne non dovrebbero esserementre gareggiano. "Sono sempre grata per gli incredibili volontari che si occupano degli eventi di atletica. Fanno un lavoro incredibile e rendono possibile per noi competere – ha detto Breen ai suoi 10.200 follower –. Tuttavia, stasera sonoperché proprio mentre finivo la mia gara di salto in lungo, una di loro ha ritenuto necessario informarmi che i miei slip erano troppo corti e inappropriati. Sono rimasta senza parole. Io indosso gli stessi slip in stile sprint da molti anni e sono". In un'intervista alla CNN la ragazza ha aggiunto che l'le ha fatto più male perché. "Non ha il diritto di dire che cosa posso e non posso indossare", ha dichiarato, aggiungendo aveva voluto gareggiare in una competizione aperta al pubblico per aumentare la. La federazione di atletica leggera inglese si è immediatamente messa in contatto con lei, "sono stati molto di supporto, che è davvero bello" ha aggiunto la campionessa. L'indumento in questione, gli, è stato specificamente progettato per le competizioni e lei ne ha indossati di simili per molti anni senza che nessuno se ne sia mai lamentato. Olivia Breen è affetta da unama questo non le ha impedito di diventare un'atleta di successo. Ha vinto infatti unaIPCnelT38, bissando la vittoria, con record del mondo, nellaT35-38 agguantata nel. Il mese prossimo rappresenterà lae, nel post su Twitter, ha scritto anche che spera di poter indossare gli stessi slip sprint anche a Tokyo. "Quando si gareggia ci si vuole sentire il più leggere possibile, per eseguire al meglio l'esercizio", ha aggiunto durante l'intervista. "Abbiamo ildi indossare ciò che ci viene dato (dalla squadra, ndr) e ciò che vogliamo indossare" ha aggiunto. Olivia ha poi sottolineato che osservazioni come quelle ricevute dalla funzionaria potrebbero "intaccare" di atlete più giovani. "A me ha fatto solo arrabbiare. Se avessi avuto 16 anni mi avrebbero fatto scoppiare in lacrime". Secondo lei i funzionari devono essere istruiti con una migliore guida sull', soprattutto quando si tratta di competizioni paralimpiche: "Dovrebbero". La 24enne gallese, anche, ha infine evidenziato un apparente doppio standard nel suo post di Twitter: "Mi sono chiesta se unsarebbe stato criticato allo stesso modo. Spero che nessun altra atleta abbia avuto problemi simili. Riconosco che ci devono essere regolamenti e linee guida in relazione al kit di gara, ma le donne non dovrebbero 'preoccuparsi' di ciò che indossano quando competono, ma dovrebbero invece sentirsi proprio agio".