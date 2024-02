Sport e maternità, un binomio (ancora) impossibile. La battaglia #atletaemamma per cancellare il tabù

La situazione delle atlete in Italia

Dilettantismo: una stortura tutta italiana

La campagna #ioloso

All’estero

Un palliativo: il fondo per la maternità delle atlete

I gruppi sportivi militari

I prossimi passi

#atletaemamma sarà la battaglia di Luce!

Lo sport italiano ha un grosso. Difficile dirlo con un giro di parole più sfumato, cercando giustificazioni e appigli. Tra, la maternità per le atlete italiane è troppo spessopiù che un sogno. Chissà quante sono, lì fuori, sui campi, in pista o in vasca, le varie, solo per citare gli ultimi casi eclatanti., palleggiatrice e capitana del Casalmaggiore, a settembre 2020 è statadai tifosi per aver osato rimanereLa seconda, schiacciatrice, all'inizio di quest'anno è statadalla sua ex squadra, il Volley Pordenone, peral momento del contratto. Contratto, peraltro, che grazie a una clausola apposita, si era già, lasciando la pallavolista senza lavoro e senza stipendio. Una prassi tutta italiana, che se la racconti all'estero non ci credono. Il caso di Lara ha però avuto il merito di riaccendere i riflettori sulle gravissime storture del sistema sportivo italiano nei confronti delle donne, che sono tutte, anche quelle ai massimi livelli, inquadrate come "dilettanti".“Quando è uscito il caso di Lara, con lae pure la- spiega, combattiva presidente e fondatrice dell', che dal 2000 si batte per i diritti delle atlete italiane e più in generale per una parità di diritti nello sport - dalmi hanno chiamata due volte perché non ci potevano credere. Mi dicevano ‘’”. E già, suona incredibile a tutti tranne che alle società sportive e alle federazioni. Ecco cosa succede nel nostro Paese: “Gli accordi fatti tra società sportive e donne atlete, di qualunque disciplina e a qualunque livello,, sono. E lì di norma viene scritto che la. E se anche non c’è scritto, comunque si sa che è così”. Se non è chiaro quanto sia ingiusto, basti pensare che in Italia la legge prevede, a tutela della lavoratrice madre, lanel primo anno di vita del bambino. Ma il problema è che. “In Italia le sportive, anche quelle ai massimi livelli e che vivono di questo, sono considerate comunque dilettanti”.Alla voce “dilettantismo” la Treccani scrive: “svolgimento di attività sportive senza intendimenti professionistici e senza mire di guadagno”. Ma risulta davvero difficile far ricadere in questa definizione tutte quelle donne che militano nelledi. E ancora,è una dilettante?(che ha appena annunciato l'addio alla carriera agonistica ndr) è una dilettante? “La legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo - spiega- ha introdotto una novità che all’epoca sembrava innovativa ma si è rivelata un cappio. La legge dice che a decidere quali siano le discipline professionistiche siano ile le. Per il legislatore dovevano stabilire in una circolare dei criteri validi per tutti”. Così non è stato ele discipline che prevedono il professionismo: il, il, ile il. Ma attenzione, solo per i. “Per questo dico che in Italia laè nell’ambito dello”. Il motivo dell’esclusione delle donne? I soldi. “Le federazioni dicono che per essere professionistico, uno sport deve generare un giro economico rilevante, perché per le società il costo del lavoro è rilevante. Le uniche a battersi perché le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini siamo state”.Una delle ultime campagne social lanciate dall’associazione è. Io lo so che funziona così, ma. Diversi atleti, uomini e donne, hanno posato con la palla sotto la maglia a mimare una gravidanza, per solidarietà con le atlete che devono rinunciare al lavoro se vogliono un figlio. Ma perché le atlete firmano quei contratti, se la clausola “anti-maternità” è palesemente ingiusta e impugnabile davanti a un? “Bisogna considerare, innanzitutto, un’altra incoerenza dello sport italiano: nonostante il dilettantismo, ledevono essere. Se un’atleta vuole rivolgersi a un tribunale ordinario, deve essere. Ma in ogni caso, nessuna sportiva si rivolgerebbe a un giudice perché poi la sua carriera sarebbe finita. Lo sport è passione e questa situazione non agevola la difesa dei propri diritti”.Se tra gli atleti, anche uomini, la sensibilità su certi temi sta aumentando, non si può dire lo stesso delle. “Tranne rarissimi casi, che non riesco a contare nemmeno sulle dita di una mano, le società non si stanno allineando a questi temi: per loroe non gioca più,. Perché non sta più prestando la sua opera. Ma quello sportivo non è un lavoro autonomo, è: ci sono, l. Senza considerare che se un uomo non può giocare perché si fa male, viene curato e di certo non perde il lavoro. Perché una donna, se ha un figlio, deve ritrovarsi senza lavoro, deve rimettersi in forma da sola e poi rimettersi sul mercato?”.“Negli altri Paesi succede che se sei un’atleta che vive di sport e percepisci uno stipendio per l’attività che svolgi, sei un lavoratore. E hai gli stessi diritti degli altri lavoratori. L’Italia e la suasono un’anomalia”.Il 26 febbraio 2021, al fotofinish, sono stati approvatidella legge delega 86 dell’8 agosto 2019. Sulla carta, apportano grossi cambiamenti. Prevedono per esempio chel’atleta dilettante possa stipularee avrà diritto all’a fronte del versamento dei contributi. Al momento invece vengono pagati con. I decreti prevedono anche il riconoscimento dellì dove sono professionisti gli uomini. Tutto bene, dunque? No. In primis perché le federazioni non ci stanno e qualche settimana fa Figc, Fipav e Fip hanno scritto al premier: “Siamo favorevoli al riconoscimento di maggiori tutele a favore di atlete e atleti” ma le novità comportano “ai danni delle società sportive”. “Si trincerano dietro al costo del lavoro - prosegue Rizzitelli - ma è come se un’azienda qualsiasi si rifiutasse di pagare i contributi ai propri dipendenti perché costano. Comunque la legge non impone, chiede. E se chiedi non cambia nulla”.Dove non vogliono arrivare le società, arriva lo Stato: la Legge di Bilancio 2018 ha istituito presso l’Ufficio per lo sport il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con lo scopo di destinare risorse al finanziamento, tra gli altri, didelle atlete(tutte). Un dpcm del 2919 ha poi definito risorse e criteri. Il fondo prevede unalleche ne facciano richiesta, a condizione che la disciplina sportiva sia il. Da giugno 2018 a febbraio 2020 il contributo è stato erogato a. “Diciamo che non è la soluzione di tutti i problemi ma è l’unica cosa buona di questi anni”.Una menzione a parte, e molto negativa, merita il fenomeno dei gruppi sportivi militari. “Noi siamo contrarissimi! - spiega Rizzitelli -. Per tutelare gli atleti si militarizza lo sport di élite italiano perché lo sport italiano non vuole rimediare al problema del dilettantismo. Questa cosa, non è giusto. La riforma peraltro istituzionalizza questo fenomeno, che peraltro depaupera i vivai”.“Noi siamo in pista per ildel lavoro sportivo - conclude Rizzitelli - è una battaglia di cui beneficeranno anche gli atleti uomini. Io credo che basterebbe istituire unlavoratori, ma le società questa cosa non la vogliono proprio sentire. Tuttavia, sono vent’anni cheporto avanti questa battaglia e per la prima volta sento che siamo vicini alla meta”. Il vento sta cambiando? Può darsi. Una grossa spinta potrebbe darla la candidatura al Coni di, due volte campionessa olimpica e da sempre al fianco di Assist nella difesa dei diritti delle sportive. Belutti ha lanciato la campagna, un appello ai più grandi sportivi del passato affinché sostengano la sua: “Dall’entrata in vigore della legge 91 del 1981 tale meraviglioso, estenuante lavoro attende di essere riconosciuto e normato da chi governa lo sport. Lo Stato ha dato un segnale positivo, approvando una riforma che tenta di disciplinarlo. Purtroppo ad osteggiare la riforma è lo stesso mondo dello sport, rappresentato dai presidenti federali. Proprio quei “nostri” presidenti che, mentre vincevamo anche per loro medaglie olimpiche, mondiali, europee, coppe e scudetti,adeguate lasciandoci poi soli, a fine carriera, a reinventarci un’altra vita, lontani da un mondo sportivo che non ha più saputo o voluto coinvolgerci”.Luce! farà della tutela del diritto alla maternità delle atlete e in generale delle donne impegnate nello sport una propria battaglia, con l'hastagAffinché il diritto di ogni donna ad essere madre sia tutelato con chiarezza anche in questo settore sempre più importante per la nostra società e non lasciato ogni volta al contenzioso fra atleta e società. Il parametro è la legge di, che in questo 2021 celebrerà i 50 anni dall'approvazione. Quella legge si fonda sulla considerazione che la maternità rappresenta un arricchimento della società e quindi è lo Stato ad accollarsi i relativi costi, coinvolgendo le parti sociali interessate. Perché non dev'essere così, anche nello sport?