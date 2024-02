"Triste constatare che ancora le persone di colore non hanno un nome e neppure un volto distinto"

Chissà cosa avrà pensato il portiere senegalese del Chelsea,quando si è visto accusato, se non direttamente condannato, per violenza sessuale. La spiegazione di queste accuse però è stata presto svelata con tanto didell'estremo difensore dei blues nei confronti delle testate giornalistiche incappate nell'errore: per corredare i servizi sull'omonimoil difensore della Francia e del Manchester City arrestato per stupro, alcuni media hanno per sbaglio utilizzato una. "E' triste vedere che nel 2021, in Francia come in Inghilterra,", ha lamentato in una storia Instagram, "questi 'errori' sembrano trascurabili ma al contrario sono altamente emblematici. Non è difficile distinguere tra due facce, specialmente quando c'è la maglietta ad aiutare!".Sui media sono circolate foto di Edouard Mendy e persino di suo cuginoche gioca nel Real Madrid nei servizi riguardanti Benjamin Mendy, nonostante si tratti dia livello internazionale oltre che militanti in nazionali e club diversi. Benjamin Mendy, in detenzione preventiva da agosto, è stato, tra cui, tra ottobre 2020 e agosto 2021. Il difensore, già sospeso dal suo club, nei giorni scorsi è stato accusato di altri due casi di stupro.