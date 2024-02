Famiglia e pandemia: "Per le mamme il peso dei figli e del lavoro casalingo è raddoppiato"

DIECI PASSI PER MANTENERE L’EQUILIBRIO

Mamme di tutto il mondo, scriveteci!

È sempre stata in salita, in Italia, la vita delle mamme che lavorano dentro e fuori casa, ma con la pandemia può diventare impossibile. Basta un dato:. E l’emorragia continua. Quelle che resistono, pagano prezzi altissimi e soffrono in silenzio. Come fosse un destino inevitabile, un equilibrio sopra la follia., docente formatrice e coach, ha provato sulla propria pelle la crisi post maternità. E ha deciso di dedicarsi al disagio delle madri fondando, un metodo e un percorso per aiutare le donne a restare in equilibrio anche quando il lavoro, i figli, i mariti e talvolta gli anziani genitori, fanno perno su di loro portandole sull’orlo dell’esaurimento. Due figli di 3 e 6 anni, l’intera famiglia in quarantena per il Covid, la dottoressa risponde alle nostre domande dopo aver chiesto alle bambine di lasciarla dieci minuti in pace. E come per incanto, cala il silenzio."E’ un lungo lavoro, ormai siamo allenati. Siamo chiusi in casa non so più da quanto, un metodo dovevamo darcelo"."Sono vari i fattori. Cominciamo a dire che siamo le mamme più vecchie d’Europa, si fa il primo figlio, in media, a più di 31 anni E poi c’è un problema di, più spiccato in Italia che in altri paesi europei"."Non solo sul lavoro. Come dimostrano molte indagini su questo periodo di, il gender gap esiste anche nella gestione della vita e della casa. Secondo una recente ricerca di, per esempio, solo una mamma italiana su 5 si è sentita aiutata dai conviventi in questo lungo periodo di pandemia. Le altre dichiarano che il peso dei figli a casa o in Dad, del lavoro casalingo raddoppiato, insomma di tutte le incombenze che ormai conosciamo, ricadono su di loro. Se a questo aggiungiamo il mito delle madri perfette di cui tutte siamo vittime, ecco spiegato lo stress a cui siamo sottoposte"."Spesso sì, purtroppo. Viviamo sotto la cappa di unoche è difficile da smantellare, quella della madre perfetta, molto studiato in letteratura, mamme che per essere all’altezza delle aspettative rinunciano al benessere e alla propria realizzazione personale. E’ così in tempi normali, ma l’emergenza della pandemia rischia di cronicizzare questa situazione facendoci tornare indietro di decenni"."Esatto. Con questa narrazione anacronistica di cui siamo sempre figlie, anche le aspettative verso noi stesse sono sempre troppo alte. Proviamo sensi colpa verso i figli, i mariti, i genitori, ma non proviamo mai il. E così ci mettiamo sempre in fondo alla lista delle priorità, finendo per minare non solo il nostro equilibrio ma quello di tutti gli altri"."Deve, anche con piccole cose, con piccoli ritagli di tempo. E’ fondamentale per ricaricare le pile, altrimenti diventa solo un circolo vizioso: i sensi di colpa mi portano a rinunciare a me stessa, a stancarmi fino all’esaurimento, quindi divento aggressiva, non mi piaccio più, non ho più energie per i miei figli, e così via in una spirale perversa. Le funzioni di cura che hanno le madri devono essere compensate, altrimenti salta tutto"."La depressione, a vari stadi e in varie forme"."Cercare una situazione di equilibrio statico: per stare in equilibrio, invece, bisogna essere flessibili. Se facciamo un parallelo con il corpo, anche quando stiamo in piedi e pensiamo di essere immobili, qualche muscolo si muove sempre, altrimenti perderemmo l’equilibrio. E’ la stessa cosa. Cercare una situazione statica, ideale, ci porta a fallire in partenza. La flessibilità è ciò che ci permette di rimanere solidi e stabili, soprattutto in un momento in cui siamo costrette a sottoporci a movimenti non sempre graditi"."Con un approccio breve-strategico: lavorando sul proprio vissuto e inserendo tecniche di riequilibrio, si può interrompere la spirale negativa e ritrovare le energie necessarie per non sentirsi sbagliata e quindi depressa. E’ dimostrato chein questa direzione, piccole esperienze nuove di benessere, per innescare un meccanismo virtuoso nel nostro cervello che ci porta a invertire la rotta e a far stare meglio tutti"."Anche, in questa fase può essere decisivo per ricaricarsi. Ma aiutare le donne e le madri a stare in equilibrio dovrebbe essere una priorità non solo per la famiglia o per chi può farsi aiutare da una psicoterapia, bensì per l’intera società, più che mai in questo momento. E’ un obiettivo a cui tutti, a cominciare da chi ha responsabilità di governo, dovrebbe dedicarsi con ogni energia possibile. A rimetterci, altrimenti, saranno non solo le donne, ma la nostra economia e il nostro tessuto sociale"." gli stati d'animo fluttuanti e "negativi - in questa situazione è il minimo sentirsi appesantiti, tristi e in alcuni momenti arrabbiate.con il tuo/la tua partner i tuoi bisogni e le tue sensazioni di sconforto, non aspettare che lo capisca autonomamente!alla giornata una struttura e una routine; in caso di bambini piccoli crea attività guidate in cui possano "stare" e giochi che li portino fuori dal contesto casa (giochiamo al mare, giochiamo ad andare in campeggio, ci travestiamo come a carnevale...)più grandi assegna loro piccoli compiti di casa e rendili responsabili di fronte al momento che vivete concedendogli qualche nervosismo e sconfortoè la parola d'ordine in quarantena: non tutto può funzionare come semprei tuoi figli per disegnare il ritratto dei loro punti di forza (spesso in questi momenti enfatizziamo i loro difetti)un piccolo spazio di coppia organizzandolo a inizio giornata (magari nel dopo cena)ai sensi di colpa o di inadeguatezza fai parlare la realtà: come si comportano i tuoi figli con te? Loro ti "diranno" più che di tante riflessioni interiori che madre sei per loro e se devi o meno aggiustare il tiroponi domande invece che offrire sentenze. Aiutati e aiuta l'altro a comprendere invece che giudicareanche solo per 10 minuti dedicati a qualcosa di piacevole ma con intenzione e immergendoti totalmente in quell’attivitàLa campagna di Luce ! contro la retorica delle "mamma perfetta" continua. L'ultima testimonianza è quella di Anna che, con la sua voce ferma e pacata, ci ha raccontato che". Alle donne che come lei "tengono insieme tutto" senza farne un vanto, ma denunciano perché le disparità escano prima di tutto dalle mura di casa, non possiamo che dire: GRAZIE. Alle altre mamme, invece, ci raccomandiamo: scriveteci a. Basta un vocale, una foto, qualche riga (o tantissime) per raccontarci che cos’è essere mamme nel Paese dove casa&figli sono ancora “faccende” e carichi da donne