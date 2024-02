A Firenze la prima marcia bisessuale del centro Italia

Come e dove nasce l'iniziativa Marciabbì

Oggi, sabato 23 settembre, sarà lae di tutte le persone attratte da due o più generi. Per l’occasione, Orgoglio Bisessuale hanno deciso di organizzare la terzariempiendo di rivendicazione, lotta e cura la città di Firenze La prima si è tenuta il 25 settembre 2021 a Napoli, lì dove Orgoglio Bisessuale è nata e ha iniziato a radicarsi sul territorio. "Abbiamo ritenuto importante che la nostra prima manifestazione si facesse al Sud Italia - scrive l'associazione - L’anno dopo, l’1 ottobre 2022, abbiamo deciso di spostarci verso il Nord e organizzare la seconda a Modena, dove è presente un fervente e crescente gruppo di attivismo sul territorio.Quest’anno abbiamo pensato al Centro, spostandoci a Firenze, lavorando con Love My Way con cui abbiamo già forti legami grazie a eventi organizzati insieme come il presidio in Piazza(già Ss. Annunziata) e diversi incontri di socializzazione e di approfondimento a casa loro in Via Ghibellina 40 Rosso. Da qui vogliamo dare il via alle attività della stagione autunnale con la MARCIABBì 3.0 per continuare a stare insieme e dire che ci siamo e che lottiamo".L'appuntamento sarà a Piazza Santa Croce, dalle ore 15:30. La partenza è prevista circa mezz'ora dopo. L'arrivo è previsto in Piazza del Carmine. Durante l'evento i partecipanti saranno accompagnatə dalla musica dellee le"Si tratta di un momento importante di lotta per le identità Bi+, Pansessuali e non-monosessuali - conclude la nota - Come nelle passate edizioni di Napoli e Modena, rispettivamente nel 2020 e 2021, desideriamo creare uno spazio di gioia, di rabbia e di comunione delle lotte. Invitiamo quindi le persone bisessuali a camminare insieme a noi per rendere visibile la nostra causa! Vi aspettiamo!"I giovani e giovanissimi, comunemente racchiusi nella categoria chiamata, sono stati il gruppo di età con più probabilità di identificarsi come lesbiche bisessuali o con un altro orientamento sessuale minoritario, secondo quanto riportato a gennaio scorso dall’ONS. Rispetto alla popolazione generale, la probabilità di identificarsi come LGBT+ è deldella popolazione intervistata. La maggioranza de* Gen Z si identifica come, dichiarando di essere attratt* sia da uomini che da donne. Si tratta di una percentuale doppia rispetto a quella dei giovani tra i 16 e i 24 anni che si sono identificati solo come gay o lesbiche: il 4% contro il 2,11%. La situazione si ribalta però in tutte le altre fasce d’età, dove è più probabile che si identifichino come gay o lesbiche piuttosto che come bisex.In Italia il 9% della popolazione si dichiara Lgbtqia+ e il 61% degli Italiani è favorevole al matrimonio egualitario. E’ quanto emerge dal(sulla sua piattaforma online Global Advisor), pubblicato per il Pride Month e condotto in 30 nazioni del mondo.Il sondaggio rileva che ilsi identifica come Lgbt+ e c’è unadelle persone Lgbt+ rispetto ai dati registrati nel 2021 anche se con ampie variazioni da paese a paese. La maggior parte degli intervistati si dice favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso così come alle adozioni . Risulta, poi, un ampio sostegno alla protezione delle persone transgender dalle discriminazioni in ambito lavorativo e abitativa.