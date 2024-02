A Milano il primo registro di genere per persone transgender, che cosa cambia (e perché è una svolta)

Registro di genere, che cosa cambia per le persone transgender a Milano

La soddisfazione di Monica J. Romano: "Una vittoria storica"

In occasione della Giornata mondiale contro l'omobitransfobia , dalla Lombardia arriva una svolta. A Milano sarà istituitoper il riconoscimento del genere di elezione dedicato alle persone transgender . Con 27 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione proposta dalla consigliera del Pd, Monica J. Romano, prima donna transgender eletta in città.Le persone transgender in Italia, si legge nel testo approvato dal Consiglio Comunale di Milano, "vivono in un limbo giuridico con documenti che sono del tutto incongruenti con l'aspetto esteriore e l'identità sociale, mantenendo il nome anagrafico e il sesso di origine su tutti i documenti di riconoscimento". Per questo motivo la mozione approvata impegna il sindaco e la giunta a istituire. Il registro, in sostanza, consentirà ai cittadini transgender milanesi di avere documenti di riconoscimento di competenza del Comune (come l'abbonamento per il trasporto pubblico, le tessere della biblioteca, badge e documenti di riconoscimento aziendali, la tessera degli impianti sportivi comunali, e in generale tutti i servizi civici e i documenti comunali) che riportino. La mozione approvata dal Consiglio Comunale di Milano - afferma su Facebook la consigliera Monica J. Romano - prevede inoltre misure per rendere effettivodelle persone transgender che, a causa del problema dei seggi elettorali suddivisi in base al sesso, spesso disertano le urne per evitare situazioni di imbarazzo. D'ora in poi, fa sapere ancora la consigliera milanese, per ottenere i documenti con il nome scelto, per i cittadini transgender sarà quindi sufficiente. In sostanza, quando sarà istituito il registro ai cittadini transgender di Milano basterà presentarsi davanti a un ufficiale di Stato civile "e fare una dichiarazione dicendo ad esempio che si chiama Maria Rossi e non Mario Rossi", ha spiegato la consigliera Romano. Questo sarà poi riportato sui documenti di competenza del Comune. "Con Atm (il servizio di trasporto pubblico di Milano, ndr) - fa sapere la presidente della commissione Parità Diana De Marchi - abbiamo già parlato e sono più che disponibili. Poi lavoreremo con le altre partecipate e faremo una commissione dedicata. Parte da qui un percorso che ci trova seduti a un tavolo condiviso".Per Monica J. Romano, consigliera del Pd e prima donna transgender eletta a Milano, "questa èperché si tratta del primo registro di genere istituito in Italia in cui non verranno richieste a queste persone perizie psichiatriche frustranti. Mi auguro - ha proseguito la consigliera - che questo possa essere un pungo per la politica nazionale perché si attivi". "- ha scritto la consigliera su Facebook - che riconosca il diritto all'identità di genere e all'autodeterminazione delle persone transgender - la legge attualmente in vigore è ormai di 40 anni fa e del tutto inadeguata - l'approvazione di questo registro è un traguardo molto importante. Oggi le persone transgender devono affrontare percorsi che possono durare anche anni, frustranti quanto costose perizie psichiatriche e mediche, passaggi da avvocati e tribunali che allungano i tempi e costano migliaia di euro, prima di vedere riconosciuto un diritto che dovrebbe essere dovuto e soltanto validato dalle istituzioni". "Tutto queste - prosegue la consigliera dem - avviene in contrasto con gli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ormai quattro anni fa ha stabilito che essere transgender non è una malattia psichiatrica. Come il Registro delle Unioni Civili approvato a Milano nel 2012 anticipò il riconoscimento delle coppie omosessuali, oggi il Registro di Genere sarà avanguardia per il riconoscimento della cittadinanza delle persone transgender".