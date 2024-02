Aborto legale a San Marino: la Repubblica del Titano approva la legge che lo regolamenta

Il voto e le dichiarazioni dei Capitani Reggenti

Nel 2021 era caduta la prima, grande, pietra dal muro che impediva alle donne di godere pienamente dei propri diritti riproduttivi. Con la votazione di ieri sera, 31 agosto, del Consiglio Grande e Generale, il muro crolla definitivamente:che d'ora in poi non è più considerato reato. L'organo parlamentare della Repubblica, il Consiglio Grande e Generale, che è composto da 60 deputati, ha dato il via libera in seconda lettura alla proposta di legge scaturita dalla consultazione popolare del 26 settembre scorso. Per le cittadine sammarinesi sarà possibile usufruire della nuova norma già dalla sua entrata in vigore, prevista il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.Sono stati 32 voti a favore, 7 contrari e 10 gli astenuti e prima dell'approvazione in aula, c'è stata la dichiarazione inusuale e fuori dal cerimoniale dei Capitani Reggenti , che hanno ringraziato la Segreteria istituzionale e le forze politiche che hanno meditato "per raggiungere un risultato che desse attuazione di un referendum". Inoltre un ringraziamento è andato anche ai comitati referendari stessi, "perché nel loro lavoro hanno prodotto un dibattito nel Paese, dimostrando che laha un grosso valore in un Paese democratico".Se l'esito del referendum dello scorso anno era stato schiacciante, con il sì alla depenalizzazione dell'aborto che aveva prevalso in larga maggioranza (77,28% dei voti contro il 22,72%), il passaggio epocale nella Repubblica del Titano ha richiesto una lunga e approfondita discussione da parte della Commissione e dell'Ufficio di presidenza su temi collaterali e altrettanto importanti: tra gli aspetti più controversi lanelle, ma anche il ruolo delleche possano "dare sostegno alle madri". Nella "" è previsto l'obbligo del passaggio attraverso ilper tutte le donne che scelgano didi gravidanza, con la sola possibilità di optare per un incontro da remoto, attraverso uno schermo. Non è passato un emendamento che voleva rendere questo accesso facoltativo, per tutelare liberà scelta e privacy, ma si spiega invece come "nelle more di cui al comma 1 e fino alla costituzione del Consultorio, le richieste di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza vengono prese in carico dall'UOC Ostetricia e Ginecologia dell'ISS che demanda alla struttura sanitaria convenzionata esterna alla Repubblica"."Festeggiamo, ma dobbiamo essere consapevoli che è", ha commentato l', promotrice del referendum dello scorso anno. Ad approvazione sancita, le donne del movimento, provenienti da tutti gli schieramenti politici del Paese, si sono ritrovare in Piazza della Libertà e davanti a Palazzo Pubblico per festeggiare. "Ci voleva l'organizzazione e la forza di Uds per, anello di una catena emancipatoria che parte da lontano e non si ferma qui, non si ferma più. Ce la intestiamo tutta", ha commentato su Facebook Vanessa Muratori, ex parlamentare di sinistra e prima donna in politica ad intraprendere quasi 20 anni fa la battaglia per l'aborto.