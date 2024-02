Aborto libero e sicuro, da Pisa il grido di allarme della piazza femminile che "teme per il futuro"

Il fattore politico: "Paura per il futuro"

La marea fucsia è "furiosa". In occasione della Giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e gratuito , il grido delle donne è risuonato nelle piazze italiane per rivendicare "la libertà di accedere all' interruzione di gravidanza , perché significa, e contro tutte le condizioni che ce lo impediscono". Il corteo di mercoledì 28 settembre, promosso dalle attiviste di, ha fatto tappa anche a, dove hanno sfilato, dicono le manifestanti, ma anche "aperti, dato che in città tendono a scarseggiare strutture di questo tipo".La manifestazione cade proprio pochi giorni dopo le elezioni politiche. "Il tema centrale ora nel dibattito politico è il fatto cheda chi intende colpire la libertà di scelta delle donne e il diritto di poter abortire in libertà e sicurezza. Nei territori dove governa il centrodestra è diventato praticamente impossibile abortire e quindi temiamo per il futuro", dice. "Anche la situazione attuale non è migliore - afferma una delle promotrici,-. Chiediamo molto di più della Legge 194, perché attualmentein tutte le regioni d'Italia ed è un percorso insidioso. A parlare sono i numeri: la percentuale dia livello nazionale è altissima, si attesta, cosa per noi intollerabile e contro cui continueremo a lottare in modo che il diritto all'aborto venga garantito sempre".Durante la manifestazione si sono alternati diversi interventi di donne e ragazze che si sono messe a nudo, raccontando la propria esperienza personale. Storie legate da un fil rouge che hanno puntato i riflettori su. "Nel liceo che ho frequentato non è mai stato attivato il corso di educazione sessuale , perché in passato aveva 'irritato la sensibilità' di un gruppo di genitori - racconta-.non dovrebbero essere percepite come dei 'tabù', ma dovrebbero essere garantite a partire dagli istituti scolastici. Proprio come l'aborto che non dovrebbe essere un qualcosa di cui vergognarsi". "È arrivata l'ora di tirare fuori le unghie per tenerci strette un diritto per cui altre donne prima di noi hanno lottato - conclude la ragazza -. Non lasceremo che qualcuno ce lo porti via".