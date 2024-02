Afghanistan, donne in piazza per la riapertura delle scuole femminili: "L'istruzione è un nostro diritto!"

La protesta: "Senza istruzione tanto vale morire"

A girl in Kabul cried while talking about being prevented from entering the classroom. She urged the Islamic Emirate to reopen all girls’ schools across the country.#TOLOnews pic.twitter.com/MPcmOLxjUw — TOLOnews (@TOLOnews) March 23, 2022

Circa due dozzine di, principalmente donne, si sono radunati sabato 26 marzo nei pressi del ministero dell'Istruzione a Kabul chiedendo la. Lo riporta la BBC, che ha raccontato come la folla, a suon di slogan, abbia voluto rivendicare il diritto all'istruzione. Risale a pochi giorni fa, infatti, la clamorosa decisione deidi tenere chiuse le porte delle scuole medie e superiori per le studentesse, poche ore dopo il loro arrivo in aula per l'inizio del nuovo anno scolastico; unarispetto a quanto annunciato in precedenza che ha provocato ampie condanne da parte dell'opinione pubblica internazionale.Le manifestanti, molte delle quali insegnanti di queste scuole che, mercoledì, sono state costrette a rimandare a casa le loro allieve, hanno gridato in coro: "Aprite le porte delle scuole femminili!", mentre membri dei talebani armati le osservavano. In passato, questi, hanno spessocoinvolte, ma in questa occasione la protesta è stata autorizzata a continuare. Una docente presente ha detto alla BBC: "Quando si tratta di difendere la libertà e le ragazze che vogliono andare a scuola, sono disposta a morire. Siamo qui per il diritto delle nostre figlie ad avere un'istruzione. Senza questo diritto,". Un'altra manifestante, piangendo per la frustrazione, ha spiegato: "Voglio che la nostra generazione sia libera e possa sbocciare, non solo versare lacrime a casa".Quella dell'è una delle questioni più controverse tra il regime talebano e le autorità internazionali. Posta come parametro imprescindibile per lo sblocco degli aiuti e per il riconoscimento politico, la tanto attesa ripresa dell'educazione superiore femminile si è risolta in un nulla di fatto. Ilaveva detto che le scuole sarebbero riaperte, poco dopo l'avvio del nuovo anno scolastico (fissato per il 21 marzo), ma la decisione è stata annullata dalla direzione centrale del gruppo. Nella nota diffusa si legge che gli istituti rimarranno chiusi finché non sarà elaborato unper le studentesse. La clamorosa retromarcia politica dei Talebani, sempre secondo quanto riportato dalla BBC, riflette probabilmente le divisioni all'interno del gruppo tra elementi più. In alcune province infatti, in particolare nel nord dell'Afghanistan, i funzionari locali hanno permesso alle ragazze adolescenti di continuare a studiare, ma altri sembrano opporsi all'idea.L'annuncio, del tutto inaspettato, che ha suscitato numerose, tra cui quelle dell'Onu, dell'Unesco e di 10 Paesi occidentali, tra cui Stati Uniti e Unione Europea, che in unadi venerdì hanno chiesto ai fondamentalisti di "revocare immediatamente" la loro decisione, considerata "estremamente inquietante". Il Dipartimento di Stato americano, fa sapere la BBC, ha cancellato gli incontri con il gruppo che erano stati programmati in Qatar. La premio Nobel per la Pace 2014 Malala Yousafzai ha definito "un giorno devastante" quello in cui il regime talebano ha richiuso le porte delle scuole per le ragazze. Qui ildella sua dichiarazione:"Penso che sia stato molto più facile per i talebani (imporre) un divieto all'istruzione per le ragazze nel 1996", ha detto al Forum di Doha Yousafzai."Questa volta è invece molto più difficile, perchécosa significhi essere istruite, cosa significhi essere. Questa volta sarà molto più difficile per i talebani mantenere il divieto di istruzione delle ragazze.", ha sottolineato. La mossa, c'è da dire, ha provocato grande indignazione anche in Afghanistan. Sui social media, alcune persone hanno condiviso video didopo essere state costrette a tornare a casa subito da quello che pensavano sarebbe stato il loro primo giorno di scuola. Una presentatrice del popolare, racconta di aver lottato per trattenere le lacrime durante la messa in onda della notizia.