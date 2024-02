Afghanistan, i talebani uccidono uno studente gay e inviano il video alla famiglia

Most of the victims are Afghan LGBT, but not the least attention is paid to us, we are human beings and we have the right to live. Hamed Sabouri was killed again,but he is not the only victim in the community,We have sacrificed thousands of Hamed Sabouris,we’re in dangerous land pic.twitter.com/UJ6fPna0sm — Elham sawiz (@ElhamSawiz) October 16, 2022

I precedenti, ma "Il peggio deve ancora venire"

Non solo lo hanno ucciso, ma per farsi forti della loro violenza, della loro crudeltà per intimorire la cittadinanza già provata , hanno inviato il video dell'orribile omicidio alla famiglia dell'uomo., studente di 22 anni, è l'ennesimadella cultura tradizionalista in Afghanistan:. Gli attivisti dell'associazione Behesht Collective hanno raccontato a Pink News che estremisti talebani hanno rapito il ragazzo a Kabul, lo hanno filmato mentre glie hanno poi inviato il nastro dell'omicidio alla madre di Sabouri. Il rapimento e l'esecuzione sono avvenuti ad agosto, ma la notizia è diventata pubblica solo questa settimana, dopo che il suo ex fidanzato ha informato i media.Giorni dopo l'esecuzione gli estremisti hanno inviato l'inquietante video, in cui si vedrebbe il giovane ucciso con un colpo alla testa, a parenti e agli amici di Sabouri, che a loro volta lo hanno inoltrato al. In una dichiarazione il direttore esecutivo Nemat Sadat ha affermato: "Hamed Sabouri era un uomo gay con". Secondo quanto riportato il 22enne aveva "sopportato per tutta la vita la discriminazione per il fatto di essere gay e la sua vita si è interrotta bruscamente senza che nessuno lo aiutasse". Il filmato, ha detto Sadat, mostra "la spietata brutalità dei Talebani contro le persone LGBT+ in Afghanistan". "per ogni afghano Lgbt", ha dichiarato Bahar (nome di fantasia usato per proteggere la sua identità) giovane gay afghano che aveva, aggiungendo che "i terroristi talebani". Lui è tra i destinatari del tremendo filmato: "Credo che i Talebani abbiano voluto inviare un messaggio pericoloso alla sua famiglia", ha dichiarato a Insider. Bahar ha descritto il suo ex ragazzo come una "persona molto gentile" che è stata "brutalmente uccisa" a causa del suo orientamento sessuale. Ha raccontato che Hamedprima che i Talebani riprendessero il potere l'anno scorso, dopo l'improvvisa partenza delle truppe statunitensi e della coalizione occidentale dal Paese. Da allora, gli studenti coranici hanno iniziato una serie di campagne mirate, torturando e uccidendo chiunque fosse sospettato di essere Lgbtq+, instaurando un. Una volta che venuto a conoscenza dell'esecuzione ha detto di aver immediatamente cancellato ogni prova della loro relazione, compreso il numero di telefono e foto che li ritraevano insieme, perché i Talebani sono soliti sequestrare i cellulari di uomini sospettati di omosessualità, andando anche a cercare profili di sospettati sui social media.In una dichiarazione a Insider, gli attivisti di Behesht Collective sostengono che: "I Talebani non hanno ucciso solo Hamed Sabouri. Hannoche fanno parte del Collettivo e delle centinaia di migliaia di persone LGBTQ+ al di fuori della nostra rete, che rimangono intrappolate nel Paese". "Se il mondo non ci aiuta,come Hamed. Per favore, aiutateci ad uscire da questo inferno", concludono. In un rapporto del gennaio 2022 di Human Rights Watch e OutRight Action International, gli afghani LGBTQ hanno descritto la fuga dalle loro case, l'aggressione da parte dei familiari e lo stupro di gruppo da parte di membri dei Talebani. L'anno scorso Gabir (pseudonimo per celarne l'identità), un altro ragazzo gay, ha raccontato cheera stato catturato dai talebani e che dopo la sua esecuzione questi gli hanno. Ancora, un altro uomo che non vuole rivelare né il nome né la sua provenienza per evitare di essere catturato, dichiara di essere statoda parte dei fondamentalisti. ", è arrivato il momento di finire le persone come te" si è sentito dire invece all'inizio di quest'anno una persona gay non binaria, che ha anche ammesso di essersi sentita "molto sola" dopo che i talebani l'hanno torturata e. Purtroppo infatti, a causa di questa vera e propria campagna anti-Lgbtq+, molte persone sono disposte a rinnegare persino i loro rapporti di parentela o amicizia con i sospettati. Ma quello che spaventa di più sono le parole di Sadat, convinto che il peggio debba ancora venire : "La morte di Hamed Sabouri è un'ulteriore prova chefinché non avranno sradicato tutti i gay dall'Afghanistan".