Afghanistan, la BBC lancia il programma di istruzione per le bambine

Il divieto all'istruzione femminile

Un aiuto per non rinunciare

Come funziona Dars

Se non possono andare a scuola la scuola va da loro. Il riadattamento del celebre proverbio "Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna" non è un caso: laha infatti lanciato unper i giovani in, rivolto in particolare a quelli di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, e appositamente creato per aiutare le bambine a cui è stato vietata l'istruzione Dal ritorno dei Talebani al potere è infatti scattato il divieto di andare a scuola per le ragazze di età superiore agli 11 anni; successivamente anche per le studentesse più grandi le porte delle università sono state sbarrate , costringendo migliaia di adolescenti e giovani donne a restare a casa. Il programma settimanale si chiama, che significa lezione in pashtun e dari, le lingue ufficiali dell'Afghanistan. È condotto dalle giornaliste afghane Shazia Haya e Malaika Ahmadzai (in pashto) e Aalia Farzan e Sahar Rahimi (in dari) tutte evacuate da Kabul nei concitati giorni di due anni fa, quando gli studenti coranici ripresero in modo fulmineo il controllo del governo."A volte mi chiedo: se fossi un'adolescente in un Paese dove non posso andare a scuola, non sarei molto felice se, se qualcuno venisse a insegnarmi?", dichiara Farzan. "Quando lavoro a questo programma, mi immagino come una sedicenne e vorrei che allora ci fosse un programma televisivo come Dars...", aggiunge un'altra presentatrice, Shazie Haya. "Spero che studiando (le ragazze afghane) imparino che non devono rinunciare a imparare ".Il programma educativo Dars utilizzerà i contenuti di(risorsa gratuita di supporto allo studio online della BBC per gli alunni in età scolare nel Regno Unito, ndr), compresi i moduli di matematica, storia, scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Manon significa solo tradurre, spiega Mariam Aman, una delle produttrici: "Un ragazzo o una ragazza che vive nelle zone rurali dell'Afghanistan sa che cos'è la pizza quando parliamo di frazioni in matematica o dovremmo considerarla come un grande pane rotondo?". Il programma utilizzerà anche alcune notizie provenienti da altri canali dell'emittente. La prima serie di lezioni, della durata di 12 settimane, andrà in onda quattro volte al giorno, dal sabato al venerdì, sul nuovo canale. La puntata, di mezz'ora, sarà trasmessa e disponibile anche attraverso i canali Facebook BBC News Pashto e BBC News Dari, alla radio e nel palinsesto del canale televisivo BBC Persian.