Alaska Airlines, niente più uniformi "da uomo" o "da donna": la compagnia aerea apre alle divise gender neutral

Alaska Airlines, tutti i dipendenti saranno liberi di truccarsi, o mostrare tatuaggi e piercing

Il direttore dell'inclusione di Alaska Airlines: "So cosa vuol dire non sentirsi se stessi a lavoro"

La svolta dopo una denuncia per discriminazione

I dipendenti plaudono: "Il genere non deve definire cosa puoi indossare"

Anche ad alta quota il genere non conta., una compagnia aerea statunitense, ha deciso di eliminare le tradizionaliper introdurre una nuovaper tutto l'equipaggio. La compagnia ha infatti annunciato questa settimana di aver aggiornato le sue linee guida sul, per renderlerispetto al genere di. "Abbiamo aggiornato le nostre linee guida sulle uniformi, in vigore da oggi, per fornire maggiore libertà e flessibilità nell'espressione individuale e di genere", ha annunciato la compagnia aerea in una dichiarazione rilasciata lunedì 28 marzo. A differenza di quanto accaduto nel caso italiano della compagnia aerea Neos , Alaska Airlines ha annunciato che allenterà anche le sue regole sudel personale. Tutti i dipedenti della compagnia potrannoo mettere, a prescindere dall'identità di genere. In arrivo anche delledal personale di Alaska Airlines, che dunque potrà scegliere se indossare la spilletta con scritto "he/him", "she/her" o anche "they/them"."So in prima persona che cosa si prova a non essere visto, ascoltato o anche che cosa si prova a non poter portare il proprio 'io' autentico sul luogo di lavoro", ha affermato James Thomas, direttore della diversità, dell'equità e dell'inclusione di Alaska Airlines. "Quando l'ho sperimentato, non mi sono sentito benissimo e onestamente mi è stato difficile venire a lavoro ogni giorno in quei periodi, o comunque, riuscire a lavorare al meglio", ha dichiarato Thomas.L'annuncio della svolta arriva in seguito adel 2021 di un dipendente di Alaska Airlines, secondo cui la politica sul codice di abbigliamento della compagnia discriminava i dipendenti la cui espressione di genere non si rispecchiava nei tradizionali generi binari "maschio" o "femmina". La precedente policy di Alaska Airlines richiedeva infatti agli assistenti di volo di indossare uniformi "maschili" o "femminili", e di rispettare altri aspetti dell'abbigliamento, come l'acconciatura, il trucco e i gioielli, in basse al sesso dei lavoratori. Annunciando la nuova politica sul codice di abbigliamento, la compagnia aerea statunitense ha affermato che "questo è" ma che per essere ancora più inclusivi "c'è molto lavoro da fare". "Continueremo ad riconsiderare le nostre policy, i nostri programmi e le nostre pratiche per assicurarci di vivere i nostri valori e creare un luogo dove ognuno può sentire di appartenersi".Monique "Mo", dipendente della compagnia aerea, ha così commentato la svolta: "per essere accettato. Questa è una cosa su cui non posso scendere a compromessi", ha dichiarato Monique "Mo". "Vogliamo tutti - ha aggiunto - apparire professionali e tutti noi vogliamo essere noi stessi allo stesso tempo: il genere non dovrebbe definire cosa devi indossare o come devi apparire". Anche un altro dipendente della compagnia aerea ha voluto esprimere il suo gradimento per la scelta del gruppo: "Scelte come queste - ha detto David, che lavora anche come modello part-time a New York - sottolineano che ho preso la strada giusta per la mia carriera. È così importante non solo per il benessere dei nostri dipendenti, ma anche come azienda. Ci consente di concentrarci su ciò che possiamo fare l'uno per l'altro e su ciò che facciamo per i nostri clienti", ha concluso David.