Ambiente, lotta alla distruzione della foresta di Akbelen in Turchia: "Abbattuti 8 villaggi"

Monta la protesta per la distruzione della foresta di, causata dall’allargamento di una miniera di carbone. il nuovo cortocircuito tra sviluppo, ambiente, popolazioni, salute, tradizioni, futuro vive in questo fazzoletto di terra nella regione di di Muğla, dove da settimane gli abitanti della valle stanno protestando per difenderedove la società turca YK Energy sta cercando di espandere la sua miniera di carbone. In un’area, per altro, che, da oltre 40 anni, deve coesistere con tre centrali elettriche – Yatağan, Kemerköy, Yeniköy – e dove, secondo un rapporto dell’ ONG Climate Action Network Europe , negli ultimi 35 anni sono statiper costruire miniere di carbone destinate a rifornire le centrali.Per mantenere in funzione gli ultimi due impianti, YK Energy ritiene infatti indispensabile che le riserve di lignite (ovvero carbone bruno) sotto la foresta di Akbelen siano estratte. Dato che le centrali sono state costruite per funzionare con le proprietà chimiche delle riserve di carbone locali, l’azienda afferma che solo questo carbone può essere utilizzato altrimenti la produzione terminerà nel 2024. Una battaglia, quella di Akbelen, che solo apparentemente può apparire marginale. Il report del, infatti, ci ricorda che le tre centrali a carbone di Muğla hanno emesso 360 milioni di tonnellate di CO₂ tra il 1982 e il 2017. Se continueranno a operare fino al 2043 si stima che si aggiungeranno 328 milioni tonnellate. Senza contare la perdita della capacità di stoccaggio di carbonio, se tutte le foreste della zona verranno distrutte per lasciare posto alle miniere.Lo scontro con le comunità locali si trascina da anni: nel luglio del 2021, incuranti di un procedimento in corso, gli operatori forestali che lavorano per conto di YK Energy sono infatti entrati in azione e hanno abbattuto 30 alberi. Da allora la popolazione locale veglia 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a difesa dell’ecosistema.Nell’il primo tribunale amministrativo di Muğla ha stabilito che non si sarebbero potute effettuare ulteriori operazioni di sgombero finché non si fosse pronunciato sulla causa. Tutto sembrava volgere al meglio, ma nel novembre 2022 una relazione di esperti nominati dal tribunale ha stabilito che la foresta era adatta all’attività estrattiva e quindi il blocco temporaneo del taglio degli alberi è stato revocato. Tuttavia, la YK Energy non si è mossa subito. Gli ambientalisti suggeriscono che la compagnia privata che gestisce la miniera, la Yeniköy Kemerköy Energy, di proprietà della Limak Holding, abbia infatti atteso la rielezione di Erdoğan, lo scorso maggio, per riprendere il progetto. In ogni caso, solamente tre settimane fa, il 24 luglio, sono iniziati i nuovi lavori di bonifica , dando vita a giorni di scontri feroci tra manifestanti e polizia, che ha persino dispiegato veicoli blindati e forze di sicurezza per impedire ai manifestanti di entrare nella foresta. L a Beyond Fossil Fuels sostiene che gli attivisti siano stati colpiti con “raffiche di manganelli e gas lacrimogeni” dalla gendarmeria turca armata di scudi antisommossa e cannoni ad acqua. Alcuni di questi sono anche stati ricoverati in ospedale ed altriL’impresa da parte sua ha risposto alle accuse che le vengono mosse con un comunicato stampa in cui dichiara: “Dal 1987 lavoriamo per valorizzare al massimo le risorse locali, che possono aiutare la Turchia a soddisfare la domanda di energia e contribuire all’economia e al benessere. Le nostre attività estrattive rispondono a standard internazionali e si inseriscono nella cornice della visione di sostenibilità dell’azienda”. Nonostante, gli abitanti di İkizköy non intendono arrendersi all’espansione della miniera alle spese del bosco di Akbelen e del loro stesso villaggio. Se la deforestazione continuerà, presto la foresta di Akbelen sarà infatti completamente distrutta: uno scenario che gli abitanti del luogo, spalleggiati da attivisti delle associazioni ecologiste, vogliono evitare ad ogni costo, perché non intendono rinunciare ai loro campi e alle loro terre, con gli alberi che li hanno sempre nutriti. Così, mentre all’indomani della manifestazione del 6 agosto scorso, il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha definito coloro che si oppongono: “marginali” un pugno di persone a cui non dare importanza, la petizione online in inglese, lanciata dagli attivisti due anni fa, quando è cominciato il presidio permanente per salvare gli alberi di Akbelen, ha già superato le 160.000 firme.“Noi, comunità locali di Milas e Yatağan, nella provincia di Muğla, abbiamo subito gli impatti negativi per l’ambiente e la salute delle miniere di carbone e di tre centrali termoelettriche per quarant’anni. Siamo stati mandati via dalle nostre case, ci hanno tolto terra e acqua, hanno inquinato l’aria che respiriamo, ci hanno fatto ammalare e morire”, si legge nella petizione. Şafak Arslan, responsabile scientifico di Doğa, partner turco di BirdLife International e della italiana Lipu , dice: “la battaglia prosegue perché gli ecosistemi sono ancora vivi. Ci sono gli uccelli, i mammiferi, le farfalle. Le ruspe devono fermarsi, per permettere alla natura di rigenerarsi e alla gente di rimanere nelle proprie case”. In seguito alle proteste e agli scontri, gli abitanti di İkizköy sono stati ascoltati in Parlamento, ma il voto a maggioranza ha dato il via libera a continuare i lavori per la realizzazione della miniera. Ma la battaglia, assicurano gli abitanti, va avanti. Anche perché, e nel 2014 sono state rilasciate tredici concessioni estrattive per un totale di 46mila ettari, di cui quasi la metà è – o era – occupata da boschi.