“I’m cancer free”: Asia, la 14enne malata di tumore e bullizzata sui social annuncia la novità

“I’m cancer free”. Asia, la 14enne di Sala Consilina (Salerno) attaccata dagli haters durante la malattia, ha annunciato così, con un post su Instagram, che finalmente nel suo corpo non c’è traccia di cancro. L'adolescente aveva commosso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva commentato il suo video, mentre suonava il pianoforte, incoraggiandola e complimentandosi con lei.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera dopo che ha lasciato l'ospedale, Asia si è sottoposta all'ultimo ciclo di chemioterapia, mentre i medici dell’ospedale Santobono di Napoli, che l’hanno avuta in cura, hanno tenuto sotto controllo i suoi parametri clinici. Adesso le è stata confermata la remissione della malattia. “Ho fatto i controlli, non ci sono metastasi – ha detto Asia alle Iene, che l’hanno seguita in queste settimane – ho fatto un post-annuncio su Instagram per dire a tutti che si può guarire”.

Durante il suo lungo ricovero aveva iniziato a parlare sui social del suo tumore, con il tentativo forse di esorcizzare e di essere di conforto a chi, come lei, stava vivendo quella stessa esperienza. Per questo era stata presa di mira e offesa da alcuni utenti anonimi che scrivevano frasi come: “Sta pelata”, “Non ti odio, ma lo sai che le persone sono tue amiche solo per il cancro di Wilms o cosa hai”, “Spero che ci rimani in ospedale”. Il primo a inviarle un messaggio di solidarietà, facendo sì che il suo video diventasse virale, fu Mattarella.

Una volta emersa la sua storia, al fianco di Asia si sono schierati anche personaggi pubblici, vip e artisti: sempre Le Iene, le consegnarono un messaggio di incoraggiamento di Maria De Filippi; nel frattempo anche Luca Argentero e Rocco Hunt le avevano fatto visita in ospedale.

“Mi sono ricresciuti anche i capelli”, ha raccontato, e non ha mai buttato via la bandana che ha indossato per tutto il periodo della malattia. “La tengo nel cassetto – ha detto – mi ha accompagnato in tutto questo tempo. È stata con me nei momenti sia brutti che belli”.

Adesso è tornata ad avere una vita normale, frequenta l’istituto socio-sanitario di Pollo e guarda al futuro positiva e forte.