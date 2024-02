AXA: 149.000 collaboratori nel mondo mobilitati per ambiente e inclusione con l’AXA Week for Good 2022

Eventi ed obiettivi

Dal 20 ilha celebrato la settimana dedicata alla, coinvolgendo tutti i collaboratori nel mondo in iniziative concrete per dare insieme un contributo al progresso della società e del pianeta. Nel menù italiano, protagoniste le iniziative di edutainment sul tema della tutela dei mari e degli oceani (un’iniziativa, questa, dedicata ai circa 1700 collaboratori del Gruppo AXA Italia e alle strutture CRP-AXA, con la partecipazione delle altre realtà del Gruppo AXA nel nostro Paese come AXA XL, AXA Investment Managers e AXA Partners): appuntamenti quotidiani con video educativi e un grande evento bandiera che si è svolto a Milano e Roma il 23 giugno in partnership con Worldrise, con un “greenteering” dove tutti i collaboratori hanno potuto sfidarsi, divisi in squadre, in enigmi da risolvere sul possibile contributo che ognuno, anche con piccole azioni, può dare nel quotidiano per ridurre l’impatto ambientale.ha posto al centro del menù italiano la tutela dei mari, degli oceani e della biodiversità, in linea con la Ragion d’essere di AXA, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta” e con un impegno distintivo sul tema della sostenibilità ambientale.Per tutta la settimana, oltre a scoprire, attraverso video dedicati, consigli e informazioni utili su come contribuire anche con piccoli gesti quotidiani alla tutela del Pianeta, tutti i collaboratori di AXA Italia sono stati protagonisti il 23 giugno di un grande evento bandiera neiTeam building, divertimento, orientereeing ed education sui temi della tutela dell’ambiente e della biodoversità : i vasti spazi verdi delle due città si sono trasformati infatti in terreno di gioco dove i collaboratori, divisi in squadre, si sono sfidati in un “greentering” a caccia di 8 “checkpoint”, ciascuno custode di un video educativo a tema ambiente – con enigmi da risolvere su piccole ma importanti azioni quotidiane con cui ognuno può dare il proprio contri buto alla tutela dell’ambiente.Sono stateche in Italia hanno preso parte al cartellone delle diverse iniziative durante la settimana. Partner dei contenuti dell’“AXA Week for Good“ italiana è stata Worldrise, onlus che, proprio grazie a quest’iniziativa con AXA Italia, ha recentemente avviato la creazione della Foresta Sottomarina di Posidonia nel paradiso di Golfo Aranci in Sardegna.“Ognuno di noi può fare la differenza con piccole azioni concrete per contribuire alla costruzione di una società più sana e alla realizzazione di un progresso sostenibile - ha commentato- . Ringrazio tutti i collaboratori che hanno dedicato il proprio tempo nelle attività proposte durante l’AXA Week for Good, perché tutelare l’ambiente e la biodiversità significa proteggere il futuro di tutti, in linea con la nostra Ragion d’essere, ’Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta’“. Con 149.000 collaboratori e 95 milioni di clienti in 50 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della protezione.La missione di AXA è: per questo collaboratori e distributori presenti sul territorio lavorano ogni giorno per creare prodotti e servizi innovativi e diventare veri partner delle persone e della società. In Italiasi affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di circa 650 agenzie, della compagnia digitale QUIXA Assicurazioni e primario partner bancassicurativo, a partire dal Gruppo Montepaschi. Per informazioni consultare il sito internet: www.axa.it