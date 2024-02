Balena beluga, dove si trova e come sta Hvaldimir

La balena "accusata" di essere una spia russa

Le associazioni animaliste

Beluga: le caratteristiche

È riapparsa lungo le coste della Svezia unabattezzata Hvaldimir, già avvistata in Norvegia nel 2019, allora sospettata di essere una spia della Russia a causa dell'imbracatura per telecamera collocata sul corpo del mammifero marino.Negli ultimi tre anni, era stata osservata nei suoi spostamenti su e giù tra la regione settentrionale di Finnmark e la parte meridionale della Norvegia, ma poi ha misteriosamente accelerato la sua corsa per raggiungere la Svezia, dove la sua presenza è stata identificata a Hunnebostrand, lungo la costa sud-occidentale.All'epoca i biologi marini norvegesi avevano rimosso lacon una montatura adatta per una action camera e le parole "Equipment St Petersburg" stampate sui fermagli di plastica. Secondo le autorità norvegesi competenti, l'esemplare maschio, soprannominato, sarebbee probabilmente addestrato dalla Marina russa.Ma perché addestrare un beluga per spiare le attività nel mar Baltico? Semplicemente perché tra i cetacei è quello maggiormente abituatoed è estremamente socievole. Mosca non ha mai dato una risposta ufficiale alle speculazioni della Norvegia sul fatto che l'animale sia un 'informatore' russo o meno. A distanza di anni il giallo si ripropone: i biologi marini si chiedono perché quel cetaceo , dall'età stimata tra 13 e 14 anni, abbia accelerato così tanto la sua corsa, allontanandosi dal suo habitat naturale. "Potrebbero essere gli ormoni che lo spingono a trovare una compagna. Oppure potrebbe essere la solitudine poiché questi cetacei sono una specie molto socievole" ha valutato, biologo marino dell'organizzazione OneWhale.In effetti l'età stimata dell'esemplare coincide con quella in cui gli ormoni sono molto alti. La popolazione più vicina di beluga si trova nell'arcipelago di, a metà strada tra la costa settentrionale della Norvegia e il Polo Nord. Il Mare di Barents, a Sud di Svalbard, èin cui gli spostamenti dei sottomarini dell'Occidente e della Russia vengono monitorati. È anche la porta d'accesso alla rotta marittima settentrionale, che accorcia i viaggi marittimi tra gli oceani Atlantico e Pacifico. Da quando è approdato in Norvegia, nell'aprile 2019, l'esemplare in questione non sarebbe entrato in contatto con cetacei della stessa specie.La presenza di Hvaldimir ha mobilitato subito le associazioni animaliste svedesi e le autorità che hanno fatto di tutto per proteggerlo ed evitare chea causa di scontri con le imbarcazioni.A tal proposito,, fondatrice di OneWhale ha dichiarato: "Siamo colpiti dalla dimostrazione di attenzione della Svezia per Hvaldimir". Ci hanno immediatamente contattato al suo arrivo e hanno persino chiuso un ponte per proteggerlo" ha aggiunto, ricordando che in Svezia il traffico navale è intenso e che l'esemplare sarà trasferito a nord, nelle acque artiche per la sua sicurezza. L'associazione OneWhale vorrebbe trasferire l'animale in un suo fiordo sicuro e creare una riserva naturale protetta attorno al cetaceo più famoso del mondo. Unapermetterebbe a Hvaldimir di essere al sicuro dai turisti e di vivere la sua vita nel modo più naturale possibile.Il suo nome è l'unione tra la parola norvegese Hval - che significa balena - e un riferimento al suo collegamento con la Russia. A ogni modo, secondo iche seguono Hvaldimir, il suo stato di salute è molto buono, anche senella sua continua ricerca di pesci selvatici negli allevamenti di salmoni norvegesi. Questi cetacei, fino a sei metri di lunghezza e un'aspettativa di vita tra 40 e 60 anni, vivono abitualmente nelle gelide acque della, della Norvegia settentrionale e della Russia.