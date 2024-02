Ballo delle debuttanti, il liceo Cicognini di Prato fa retromarcia e apre alle coppie gay

Retromarcia. Il liceo Cicognini di Prato cambia le regole: al ballo delle debuttanti di fine anno sono ammesse anche le. Lo ha fatto sapere lo stesso Convitto Nazionale Gabriele D'Annunzio , in seguito alla polemica scaturita per aver detto di no agli abbinamenti di ragazz* dello stesso sesso. Il cda del liceo, uno degli istituti più prestigiosi della Toscana, ha infatti deciso di cambiare le regole, deliberando all'unanimità che il ballo delle debuttanti sarà subito "aperto a tutte le coppie liberamente formate".Lo scorso 5 maggio l'associazione Arcigay di Prato-Pistoia 'l'Asterisco' aveva denunciato che a due coppie dello stesso sesso era stata negata la partecipazione al ballo delle debuttanti del liceo Cicognini di Prato, in programma il prossimo 18 giugno. La dirigente scolasticaera intervenuta sottolineando che la decisione di cambiare le regole, cambio per il quale lei stessa si era detta "favorevole", doveva comunque avvenire tramite un voto del cda "nei prossimi mesi". E dunque, fino a pochi giorni, fa il ballo delle debuttanti del liceo Cicognini di Prato non avrebbe potuto includere le coppie dello stesso sesso. "Abbiamo ritenuto di aiutare le studentesse e gli studenti - così scrisse il 5 maggio in una nota l'associazione Arcigay di Prato-Pistoia 'l'Asterisco' - perché è necessario tutelare la partecipazione delle coppie LGBTQIA+ a un evento dela scuola come questo ballo e a tutti i momenti di visibilità e partecipazione. Il contrasto a un fenomeno diffuso e particolarmente dannoso per la libertà di esprimersi, di amare, della piena realizzazione di sé come l'omolesbobitransfobia passa anche dall'inclusione di realtà e persone costrette troppo spesso ai margini della nostra società e la cui esistenza e i loro diritti non sono riconosciuti e tutelati. Pertanto apprendiamo con fiducia la risposta della dirigente scolastica, la quale accoglie le nostre richieste e riflessioni, anche se per l'anno in corso, per ragioni di tempo, non sono possibili modiiche all'impostazione del ballo delle debuttanti, ma aggiunge testualmente che 'attiveremo l'iter necessario ad apportare a questa manifestazione delle modifiche agli schemi tradizionali e consolidati nel tempo'.In sostanza dunque, il liceo Cicognini di Prato già aveva aperto alle coppie dello stesso sesso, ma solo a partire dal prossimo anno. Poi però sulla questione è intervenuto sabato scorso lo stesso ministro dell'Istruzione, che ha contattato la preside del Convitto. Immediatamente è stato convocato il consiglio di amministrazione dell'istituto per rivedere le regole. E così nel pomeriggio di lunedì 9 maggio è arrivata la retromarcia. Il cda ha deliberato all'unanimità che il ballo delle debuttanti sarà subito, a partire da quest'anno, "aperto a tutte le coppie liberamente formate"., portavoce del Partito Gay per i Diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista e Liberale, ha ringraziato il ministero dell'Istruzione "che è intervenuto sulla scuola che oggi (ieri, ndr) ha finalmente cambiato il regolamento del ballo consentendo anche alle coppie Lgbt+ di partecipare". "Quanto accaduto - ha concluso il portavoce Fabrizio Marrazzo - mostra la necessità di leggi anche nell'ambito scolastico che prevengano le discriminazioni verso le persone Lgbt+".